В связи с сокращением потребления пива и объемов его производства один контролируемая одной из крупнейших в мире групп по производству пива – Carlsberg литовская компания Svyturys-Utenos alus, у которой есть заводы в Клайпеде и Утяне, уволит на клайпедском предприятии 20 работников из 57.
“Предприятие произведет в этом году на 24 млн. литров пива меньше, чем в прошлом году. Разумеется, для производства меньшего объема (продукции) понадобится меньше работников, меньше грузчиков и меньше транспорта”, – сказал для пресс-релиза гендиректор Svyturys-Utenos alus Роландас Виршилас.
По его словам, повышение с марта акцизного тарифа на пиво ударит по производству пива, поэтому будет уволено 20 человек, им будет выплачено 400 тыс. евро выходных пособий, из них на налоги пойдет более половины суммы.
Как сказал Р. Виршилас, в начале этого года на обоих заводах уже уволено около 20 человек. В группе работает 400 человек.
С марта акциз на вино и пиво увеличится почти на 112%.
Метки: Švyturys-Utenos alus, Литва, Увольнение
“стебальчик” понимашь ха ха ха как говаривал вечнопьяный покойный отец всех “стебальщиков” ЕБ Николаевич
но по менталитету плоть от плоти …мдяяя …варил бы ты лучше пиво или на худой конец самогонку-шарму и не лез дурень в то в чём ты откровенный профан- в политику! мир бы стал более органичным хоть на тысячную долю
Это Йонас надо обращаться к руководству “Svyturys-Utenos alus”, я работаю в другой области, очень далекой от пивоварения.
И это слышали,
а вот скажите:почему из 57 работников приходится увольнять почти 40%. И это на фоне победных реляций, отчетов статистики о росте производства и расширении числа рабочих мест. Выходит общество обманывают? Не так ли, Бава?
Да просто люблю постебаться над …. Вон какая реакция, целая истерика.
А я надеялся, что Бава, как всегда, отмолчится.
таки наш болезный и “самодостаточный” и не отвечает на вопрос – сколько семей беженцев из Паки… и прочих станов он принял на попечение по зову партии и правительства???
“спецалист” понимашь ха ха ха ха ха
ха ха ха ха да уж ха ха ха сторожа у нас в Литве востребованы ха ха ха чтоб не тырили остатки со стола разные понимашь, непосвящённые в веру ха ха ха ха ха вот же упёртый дэбил понимашь
Йонас,не угадали. Специалистами у нас не разбрасываются.
Так выходит, что и Бава под увольнение попадет.