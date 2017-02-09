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Svyturys-Utenos alus уволит в Клайпеде 20 своих работников

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В связи с сокращением потребления пива и объемов его производства один контролируемая одной из крупнейших в мире групп по производству пива – Carlsberg литовская компания Svyturys-Utenos alus, у которой есть заводы в Клайпеде и Утяне, уволит на клайпедском предприятии 20 работников из 57.

“Предприятие произведет в этом году на 24 млн. литров пива меньше, чем в прошлом году. Разумеется, для производства меньшего объема (продукции) понадобится меньше работников, меньше грузчиков и меньше транспорта”, – сказал для пресс-релиза гендиректор Svyturys-Utenos alus Роландас Виршилас.

По его словам, повышение с марта акцизного тарифа на пиво ударит по производству пива, поэтому будет уволено 20 человек, им будет выплачено 400 тыс. евро выходных пособий, из них на налоги пойдет более половины суммы.

Как сказал Р. Виршилас, в начале этого года на обоих заводах уже уволено около 20 человек. В группе работает 400 человек.

С марта акциз на вино и пиво увеличится почти на 112%.

BNS

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Комментарии читателей (11)
  1. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 02 09 at 23:56

    “стебальчик” понимашь ха ха ха как говаривал вечнопьяный покойный отец всех “стебальщиков” ЕБ Николаевич

  2. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 02 09 at 23:53

    но по менталитету плоть от плоти …мдяяя …варил бы ты лучше пиво или на худой конец самогонку-шарму и не лез дурень в то в чём ты откровенный профан- в политику! мир бы стал более органичным хоть на тысячную долю

  3. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 02 09 at 23:06

    Это Йонас надо обращаться к руководству “Svyturys-Utenos alus”, я работаю в другой области, очень далекой от пивоварения.

  4. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 09 at 22:52

    И это слышали,
    а вот скажите:почему из 57 работников приходится увольнять почти 40%. И это на фоне победных реляций, отчетов статистики о росте производства и расширении числа рабочих мест. Выходит общество обманывают? Не так ли, Бава?

  5. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 02 09 at 22:44

    Да просто люблю постебаться над …. Вон какая реакция, целая истерика.

  6. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 09 at 22:28

    А я надеялся, что Бава, как всегда, отмолчится.

  7. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 02 09 at 22:23

    таки наш болезный и “самодостаточный” и не отвечает на вопрос – сколько семей беженцев из Паки… и прочих станов он принял на попечение по зову партии и правительства???

  8. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 02 09 at 22:15

    “спецалист” понимашь ха ха ха ха ха

  9. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 02 09 at 22:14

    ха ха ха ха да уж ха ха ха сторожа у нас в Литве востребованы ха ха ха чтоб не тырили остатки со стола разные понимашь, непосвящённые в веру ха ха ха ха ха вот же упёртый дэбил понимашь

  10. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 02 09 at 21:52

    Йонас,не угадали. Специалистами у нас не разбрасываются.

  11. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 09 at 21:32

    Так выходит, что и Бава под увольнение попадет.






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