Svyturys-Utenos alus уволит в Клайпеде 20 своих работников

В связи с сокращением потребления пива и объемов его производства один контролируемая одной из крупнейших в мире групп по производству пива – Carlsberg литовская компания Svyturys-Utenos alus, у которой есть заводы в Клайпеде и Утяне, уволит на клайпедском предприятии 20 работников из 57.

“Предприятие произведет в этом году на 24 млн. литров пива меньше, чем в прошлом году. Разумеется, для производства меньшего объема (продукции) понадобится меньше работников, меньше грузчиков и меньше транспорта”, – сказал для пресс-релиза гендиректор Svyturys-Utenos alus Роландас Виршилас.

По его словам, повышение с марта акцизного тарифа на пиво ударит по производству пива, поэтому будет уволено 20 человек, им будет выплачено 400 тыс. евро выходных пособий, из них на налоги пойдет более половины суммы.

Как сказал Р. Виршилас, в начале этого года на обоих заводах уже уволено около 20 человек. В группе работает 400 человек.

С марта акциз на вино и пиво увеличится почти на 112%.

BNS

Метки: Švyturys-Utenos alus, Литва, Увольнение