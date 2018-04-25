Swedbank и SEB предоставляют Eurovaistine кредит в 185 млн евро

Два крупнейших коммерческих банка Литвы Swedbank и SEB предоставляют оператору сети аптек Euroapotheca, контролируемому бизнесменом Нериюсом Нумавичюсом, кредит в размере 185 млн евро.
Литовский Swedbank, организовавший синдицированный кредит, предоставил 50 млн евро, еще 42,5 млн евро предоставил шведский Swedbank, литовский SEB – 50 млн евро, а шведский SEB – 42,5 млн евро.
За счет этих средств Euroapotheca планирует финансировать инвестиции за рубежом и рефинансировать кредиты акционера. В марте Euroapotheca приобрела более чем за 300 млн евро сеть почти из 350 аптек в Швеции и 24 аптеки в Эстонии.