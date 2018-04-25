Swedbank начал «сортировку» клиентов

🔊 Воспроизвести

Самый крупный в стране и обслуживающий больше всего клиентов Swedbank с 1 августа начал эксперимент – в Зарасай и Пакруойисе в отделениях банка клиентов не будут принимать без предварительной резервации визита. Банк поясняет, что таким образом экономит время клиентов. Заранее договариваться о времени посещения призывают и все другие банки страны. Сотрудники ассоциации социально-справедливого банковского дела говорят, что таким образом побуждают пользоваться цифровыми технологиями, повышается образованность людей, потому часть общества никогда не сможет перейти на них, сообщила служба новостей телеканала LRT.

«Добро пожаловать», — встречает банк. Но на самом деле хотел, чтобы таким посетителей было как можно меньше. Особенно большой наплыв их бывает в день социальных выплат, сразу – очереди, все жалуются, что ожидают по часу и более. Пожилые люди говорят, что приходят за пенсией, потому что банкомат и карточка для них – слишком сложно.

Считая, что один человек в среднем задерживается в отделении 12-15 минут, Swedbank намерен вообще избежать время ожидания. Выбраны два города Зарасай и Пакруойис. Отделение банка до сих пор полдня работало с теми клиентами, которые приходили, заранее согласовав время. С 1 августа так будет работать всегда, а живых очередей не останется.

«Мы ищем какой-то оптимизации и смотрим, как сберечь время тем людям, которые все- таки приходят в отделения. Потому что не секрет, что ожидать и попусту тратить время никто не хочет. Это, наверное, один из способов решить то, что человек очень точно спланировал свой распорядок дня, когда ему надо идти к врачу, парикмахеру, когда прийти и в банк», сказал Саулюс Абрашкявичюс – представитель банка.

Жители Пакруойиса обсуждают, подойдет ли им этот порядок. По утверждению сянюнаса Саулюса Маргиса, часть местных жителей уже возмущается, потому что регистрация по телефону обходится в копеечку.

«К нам в сянюнии обращались те же банки и просили: дайте там клиентов, которые получают пособия, чтобы они приходили в наши банки – мы их будем обслуживать, опекать и заботиться о них. А для людей создаются большие заботы и беды», — сказал Саулюс Маргис.

Если новая практика оправдает себя, Swedbank намерен внедрить ее в других городах.

Регистрироваться заранее призывают и другие крупные банки. А было бы еще лучше, если люди вообще физически не приходили в отделения. По утверждению представителей банковской ассоциации, прогрессивные технологии позволяют дистанционно из любого места получить нужную услугу.

Но надсмотрщик за рынком говорит, что сами банки немало услуг предоставляют только при личной явке, а не по Интернету, потому что пришедшему посетителю они могут предложить что-нибудь дополнительно. Но законом указывать поступать так или иначе невозможно. Ассоциация клиентов утверждает, что коммерческим банкам предоставляется еще большее влияние.

«Это просто сортировка людей. В Литве есть люди, получающие небольшие доходы, которым Интернет недоступен. Они не интересуют банки. Проводящееся закрытие отделений экономит банкам деньги. Ну а люди, их удобства не принимаются во внимание. У нас действительно много небольших городков, в которых нет банковских отделений. В крупных городах количество тоже ограничено. На самом деле, у нас такой случай, когда частый бизнес заботится о своей прибыли, а мы не можем его регулировать и контролировать. Мы не способны попросить его вести себя этично. У нас, наверное, уже достаточно монополистическая ситуация, когда 3 банка владеют огромной частью рынка», — сказал руководитель Ассоциации банковских клиентов Рутянис Паукште.

«Мы говорим об этике и морали, но это не вопрос закона или надзора Банка Литвы, сколько у банков должно быть филиалов. Это уже вопрос к самим банкам, насколько этично они ведут себя со своими клиентами, насколько уважают и ценят своих клиентов. Банк Литвы действительно не может сказать, сколько банк может иметь филиалов, в каком городке должно или не должно быть отделений банка. Единственный путь, наверное, — говорить об этом, публично поднимать проблемы, и как мы говорим, публично ставить банки к столбу позора», — сказал Витаутас Валвонис – директор службы надзора Банка Литвы.

За 8 лет банковских отделений в Литве стало меньше почти в три раза – примерно до 250, в основном из-за исчезновения «снорюкасов». Но и людей в отделения, по данным банков, с каждым днем приходит все меньше. А регулирование потоков посетителей при помощи предварительной регистрации Банк Литвы поддерживает.

Информация «ЛК»