SWIFT признал Латвию государством высокого риска

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Международная сеть обмена банковской информацией SWIFT, которая обеспечивает расчеты между банками разных стран, признала Латвию государством высокого риска, о чем во вторник сообщила депутатам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Это решение затруднит латвийским предприятиям доступ к отдельным международным расчетам, и принято оно после того, как экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая недостаточно борется с отмыванием денег. Чтобы Moneyval не включил Латвию в серый список, на исправление недочетов ей дан год.

По словам руководителя Ассоциации финансовой отрасли Санды Лиепини, медленнее стали в основном те сделки, которые латвийские предприниматели заключают со странами СНГ. Нужно получить полную уверенность, что стороны сделки не входят в санкционные списки, и это требует дополнительных проверок, пояснила она.

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