Схождение Благодатного огня в Иерусалиме-2019

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Христиане всех конфессий ежегодно в канун праздника Пасхи ожидают благословения Господнего – Схождения Благодатного огня. В 2019 году Пасха припадает на 28 апреля, соответственно чудо Схождения состоится в субботу, 27 апреля в Храме Гроба Господня.

Верующие считают, что Схождение Благодатного огня является проявлением божественности и он зажигается сам по себе. Происходит это в кувуклии, расположенной в иерусалимском Храме Гроба Господня.

В богослужении предшествующему Схождению принимают участие Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей.

Таинство Схождения Благодатного огня

Еще не было ни единого случая, чтобы Благодатный огонь не сходил на Землю. Церемония, предшествующая этому событию всегда проводится одинаково.

Утром субботы примерно в десять часов во всех строениях, относящихся к комплексу Храма господня гасят все источники открытого огня. Кувуклию, где вскоре сойдет огонь публично «запечатывают».

Ближе к часу дня начинается процессия благодатного огня, называемая литанией. В ее конце всегда следует патриарх. Процессия заходит в храм и трижды обходит кувуклию.

Патриарх останавливается перед входом в часовню, снимает всю одежду кроме длинного хитона, после чего священнослужителя обыскивает полиция. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность пронести в кувуклию источник огня.

Перед тем, как патриарх останется наедине молиться в часовне, туда вносят лампаду и 33 свечи, символизирующих земной возраст Христа. Священнослужитель молится на коленях в кувуклии до тех пор, пока не сойдет Благодатный огонь. Это занимает от нескольких минут, до нескольких часов. В Храме Господнем и возле него сотни тысяч верующих ждут появления Света.

После Схождения от главной лампады зажигают другие свечи и лампады, часть из которых самолетами доставляют в другие страны.

Историко-культурная справка

Храм Гроба Господня построили вокруг пещеры в скале, где, согласно Библии, был погребен Иисус Христос после распятия. Строение заложено в IV веке по приказу императора Константина. До создания храма это место было за пределами города.

Чуть позже над пещерой Гроба была построена Кувуклия Храма Гроба Господня. Дословно значение

кувуклии переводится, как «опочивальня». Это часовня размером шесть на восемь метров с куполом.

Она создана из желто-розового мрамора и находиться в само центре Ротонды Храма Гроба Господня. Первую кувуклию возвел император Константин в 325-335 годах, но ее уничтожили войска мусульман в 1009 году. Современное сооружение создано по проекту греческого архитектора Николая Комина в 1809-1810 годах. После этого она только проходила реставрацию.

korrespondent.net