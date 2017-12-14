Сын Трампа в третий раз дал показания в сенате по “российскому делу”

Сын президента США Дональд Трамп – младший в среду, 13 декабря, предстал перед разведывательным комитетом сената США для дачи показаний в рамках расследования так называемого российского дела – о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году и роли его отца в этом деле.

Допрос Трампа-младшего начался вскоре после 10 часов утра по местному времени (18 часов по Москве) и продолжался в течение девяти часов, сообщает агентство Reuters.

Мероприятие проходило в закрытом режиме. О чем конкретно спрашивали Трампа-младшего, неизвестно.

Это уже третий допрос сына действующего президента США законодателями. Неделю назад он дал показания разведывательному комитету палаты представителей, а в сентябре – отвечал на вопросы членов юридического комитета сената.

Сенатор Марк Уорнер, демократ из Вирджинии и вице-президент специального комитета сената по разведке, заявил, что рассчитывает на проведение публичных слушаний с участием сына президента.

Американские спецслужбы и политики обвиняют Россию во вмешательстве в прошлогоднюю президентскую кампанию с целью помочь победить на выборах “пророссийскому” кандидату Дональду Трампу. Расследование этого дела проводят ФБР, а также спецкомитеты обеих палат конгресса. Сам Трамп обвинения в связях с Москвой неоднократно отрицал. В РФ также называли выдвинутые претензии “абсолютно голословными”.

Председатель комитета по разведке сената США республиканец Ричард Берр накануне заявил, что комитет не сможет завершить расследование по возможному вмешательству России в выборы в США до конца текущего года, как это планировалось раньше. Вместе с тем он надеется, что закончить расследование удастся “достаточно быстро” в следующем году, передавал Bloomberg.

Между тем, по подсчетам американских СМИ, расследование “российского дела” уже обошлись бюджету США в кругленькую сумму – 3,2 млн долларов.

Интерес участников расследования к сыну Трампа связан с появившейся ранее в прессе информацией о его встрече в июне 2016 года (в разгар американской предвыборной кампании) с российским юристом Натальей Весельницкой. Трамп-младший признал, что согласился пойти на встречу, так как надеялся получить от россиянки информацию, компрометирующую основного соперника его отца на выборах – Хиллари Клинтон. В США считают, что эта встреча была частью усилий российских властей по поддержке Трампа на выборах.

NEWSru.com

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