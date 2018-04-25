Сюрприз для эмигрантов — получат деньги

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Все больше эмигрантов возвращается в Литву – данные Департамента статистики показывают, что число возвращающихся в первом квартале этого года увеличилось вдвое.

Хотя статистика радует, однако большая часть живущих в других странах соотечественников не знает о солидных денежных суммах, которые полагаются им после заполнения декларации о налогах, уплаченных в зарубежных государствах. Работая с возвращающимися эмигрантами, мы замечаем, что многие из них не ознакомлены с налоговыми системами зарубежных стран и не знают, что могут возвратить себе переплаченный подоходный налог и претендовать на другие выплаты», — утверждает Жидрунас Янушаускас, директор компании по возвращению налогов RT Tax.

Иногда о налоговых формальностях своих работников информируют зарубежные работодатели. И все-таки куда чаще литовцы работают за рубежом, не зная, что должны заполнять налоговые декларации и могут вернуть себе частично или полностью все подоходные налоги.

«За рубежом, как и в Литве, у всех работающих есть налоговые обязательства. Хотя нам литовские налоги кажутся довольно болезненными, но в других государствах с доходов высчитывают еще больше. Размер налогов зависит от разных факторов, однако в среднем работающие в зарубежных странах отдают в качестве налогов около 42% от зарплаты. Самое главное знать, что часть всех подоходных налогов можно вернуть себе, представив налоговую декларацию зарубежного государства», — утверждает Янушаускас.

При желании начать возврат уплаченных налогов человеку нужны определенные документы. Обычно для этого нужен документ от работодателя, в котором содержится информация о полученных работником доходах и уплаченных налогах. В зависимости от зарубежной страны могут потребоваться и другие формы или зарплатные ведомости.

«К нам часто обращаются люди, которые не имеют части или всех требуемых документов. Даже в таком случае налоги можно себе вернуть. Нужные документы получают, связавшись с работодателем», — говорит Янушаускас.

Вернувшиеся в Литву эмигранты также должны поинтересоваться, на какие дополнительные выплаты они могут претендовать.

По утверждению Янушаускаса, в таких странах, как Германия или Норвегия, широко развиты благоприятные системы детских выплат: «Например, если один из родителей работает в Германии, а другой с ребенком проживает в Литве, то семья может претендовать на германские «детские деньги». Месячная выплата может достигать даже 194 евро на одного ребенка. Если позаботиться о получении такой выплаты, то она ежемесячно переводится на счет одного из родителей. В Норвегии система «детских денег» также щедрая – выплаты назначаются детям до 18 лет. В основном из Норвегии на ребенка мы возвратили более чем 6000 евро. Эта сумма накопилась у клиента в течение нескольких лет».

По данным компании RT Tax, литовцам, правильно заполнившим налоговые декларации, из-за рубежа возвращается в среднем около 804 евро.

Информация «ЛК», BNS