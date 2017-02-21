Директор литовского новостного портала 15min и агентства новостей BNS Томас Бальжякас покидает эту должность.
По словам руководителя контролирующей эти предприятия компании Eesti Meedia Свена Нуутмана, Т. Бальжякас покидает группу по взаимному согласию.
“Причина ухода Т. Бальжякаса – расхождения в представлениях акционера и директора о стратегии развития медийных предприятий Литвы”, – сказал С. Нуутман для пресс-релиза.
Гендиректор Eesti Meedia поблагодарил Т. Бальжякаса за работу.
“Т. Бальжякас проделал прекрасную работу по созданию одного из лидирующих медийных предприятий Литвы”, – сказал С. Нуутман.
Eesti Meedia вскоре начнет поиски нового руководителя. На время поисков портал 15min и новостное агентство BNS возглавит Юстинас Шимкус, также возглавляющий бизнеса портала объявлений Eesti Meedia в Литве.
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