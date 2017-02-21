Т. Бальжякас покидает пост директора 15min и BNS

Директор литовского новостного портала 15min и агентства новостей BNS Томас Бальжякас покидает эту должность.

По словам руководителя контролирующей эти предприятия компании Eesti Meedia Свена Нуутмана, Т. Бальжякас покидает группу по взаимному согласию.

“Причина ухода Т. Бальжякаса – расхождения в представлениях акционера и директора о стратегии развития медийных предприятий Литвы”, – сказал С. Нуутман для пресс-релиза.

Гендиректор Eesti Meedia поблагодарил Т. Бальжякаса за работу.

“Т. Бальжякас проделал прекрасную работу по созданию одного из лидирующих медийных предприятий Литвы”, – сказал С. Нуутман.

Eesti Meedia вскоре начнет поиски нового руководителя. На время поисков портал 15min и новостное агентство BNS возглавит Юстинас Шимкус, также возглавляющий бизнеса портала объявлений Eesti Meedia в Литве.

BNS

Метки: 15min, BNS, Литва, пост директора, Томас Бальжякас