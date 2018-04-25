«Табалуга» – приключенческий фильм для всей семьи

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Далеко-далеко, в удивительной Зеленой стране (Гринландии) живет дракончик Табалуга. Его два величайших желания – научиться летать и дышать огнем. Ворон Рембо, вырастивший дракончика, может, когда-нибудь его летать и научит, но отыскать Табалуге учителя дыхания огнем не суждено: дракончик – последний из племени.

Однажды в лесу дракончик видит таинственную надпись – выбитые на камне слова «Табалуга. Огонь. Ледяная страна». С новой надеждой найти ответы на интересующие его вопросы Табалуга вместе со своим лучшим другом, божьей коровкой по имени Бали, отправляется в таинственную снежную страну. Там друзья встречаются с хозяйкой удивительного голоса, ледяной принцессой Лили и ее лучшим другом, белым медведем Лимбо. Выслушав Табалугу, Лили пришла мысль, что ответ на вопрос дракончика может быть известен Арктосу, снеговику, управляющему страной Льда. Ни Лили, ни тем более Табалуга даже не подозревали, что Арктос тайно вынашивал планы покрыть снегом, льдом и холодом не только страну Льда, но и Гринландию. И его замыслам может противостоять только огнедышащий дракон.

Избежав расставленных ловушек, славная четверка предстает перед Арктосом и его армией белых медведей. И кто знает – может, найдя новую цель, найдя нового друга и борясь за справедливость, дракончик Табалуга не только научится летать, но и дышать огнем, как настоящий дракон.

Роли озвучили и песни в анимационном фильме исполнили отличные актеры и исполнители Яронимас Милюс, Гирманте Вайткуте, Гедрюс Арбачяускас, Сергей Иванов, Юозас Гайжаускас и др.

Забавный, веселый и полный приключений мультфильм «Табалуга» стартует в Литве 7 декабря.

Премьера в Литве: 2018-12-07

Жанр: приключенческая анимация

Страна: Германия

Режиссер: Свен Унтервальд мл.

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