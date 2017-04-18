Таблицу рейтингов возглавляет СКЗЛ, рейтинг СДПЛ повышается

По данным проведённого фирмой Vilmorus и опубликованного в субботу газетой Lietuvos rytas опроса выяснилось, что среди политических партий лидирует Союз крестьян и “зелёных” Литвы (СКЗЛ), за ними следуют консерваторы, но растёт рейтинг и выбирающих нового председателя социал-демократов.

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за СКЗЛ готовы проголосовать 21,1% респондентов (в марте – 21,7), за Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) отдали бы голоса 14,1% (13,6%).

“Уже четвёртый месяц подряд наблюдается тенденция снижения рейтинга СКЗЛ, без каких-либо скачков, но снижение действительно происходит, и всё же они остаются первыми”, – отметил агентству BNS директор Vilmorus социолог Владас Гайдис.

Популярность занимающих третью позицию социал-демократов за месяц увеличилась до 10,7% (7,8%), Движение либералов имеет поддержку 5,6% респондентов (в марте – 5,1%), но этот опрос проводился в начале апреля, ещё до того как прокуроры выдвинули подозрения в том, что партия могла косвенно получать поддержку от концерна MG Baltic. ЗА партию Порядок и справедливость проголосовали бы 3,6% участников опроса (2,5%).

Рост популярности социал-демократов на 3 проц. пункта В.Гайдис объясняет нынешним проведением выбора лидера партии: “Социал-демократы несколько восстановились по сравнению с прошлым месяцем, и я это связываю с выборами лидера, новые лица несколько реабилитируют партию”.

Репрезентативный опрос жителей страны проводился 1–9 апреля. Интересно, что 14,4% его участников указали, что не намерены голосовать, а 19,4% сказали, что не знают, за кого отдадут свой голос.

BNS

Метки: Литва, рейтинг, СКЗЛ, союз крестьян