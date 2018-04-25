Тайфун «Джеби» — есть погибшие

🔊 Воспроизвести

Один из самых сильных тайфунов за последние 25 лет обрушился на Японию. По информации телекомпании TBS, он уже унес жизни не менее шести человек.

Еще как минимум 150 граждан пострадали, 1,6 миллиона жилых домов остались без электричества. Нарушено транспортное сообщение, людей эвакуируют в безопасные регионы. Аэропорт в Осаке затоплен, из него эвакуируют людей.В Японии отменены более 600 внутренних рейсов, в западных районах страны приостановлено железнодорожное сообщение.

В префектурах Фукуи, Сига, Киото, Осака, Хёго, Нара и Вакаяма из-за обрыва линий электропередачи остались без света 1,61 миллиона домов, на острове Сикоку обесточены еще 95 000 домов.

Ветер в Осаке был настолько сильным, что со зданий сдувало крыши, а грузовики переворачивались. Во многих частях Западной и Центральной Японии власти настаивают на эвакуации людей, рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры получили около миллиона человек, отмечает NHK . Чиновники предупреждают, что ливни могут привести к оползням и наводнениям.



Одну из ключевых воздушных гаваней Японии, международный аэропорт Кансай в городе Осака, пришлось полностью закрыть из-за наводнения. Внутри здания оказались заблокированы около трех тысяч человек.

По словам представителей Министерства транспорта, одна из двух взлетно-посадочных полос аэропорта затоплена, отмечает NHK , притом что она находится на высоте пяти метров над уровнем моря. Несколько самолетов погружены в воду по двигатели. Когда аэропорт снова откроют, неясно. Один человек был ранен осколками стекла в районе здания терминала. Часть аэропорта обесточена. По словам сотрудников воздушной гавани, наводнение нанесло ей наибольший ущерб с момента его открытия в 1994 году.

Японские телеканалы показали кадры, на которых запечатлен танкер весом 2,5 тонны, который «припечатало» ветром к опоре моста, соединяющего искусственный остров с аэропортом Кансай, с материковой частью. В результате ЧП поврежден мост, на самом танкере нет пострадавших. Работа аэропорта парализована.

Власти выпустили рекомендацию об эвакуации для 1,19 миллиона человек. В портовом городе Кобе для них подготовлено 1.500 мест во временных убежищах.

Тайфун «Джеби» («ласточка» в переводе с японского) движется в северо-восточном направлении и практически прошел западную часть Японии насквозь, до побережья Японского моря. Далее он продолжит движение к северному острову Хоккайдо. Тропический шторм в течение дня ослаб, тем не менее его воздействие ощущается и в расположенном восточнее Осаки Токио, где дует сильный, порывистый ветер.

NEWSru.com