Тайник с янтарем

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Литовские пограничники задержали российскую гражданку, которая в оборудованном в автомобиле тайнике из Калининградской области в Литву перевозила около 15 килограммов янтаря.

На минувшей неделе сотрудники Пагегского пограничного отряда остановили автомобиль VW Passat с российскими номерами на одной из улиц города Кибартай. За рулем автомобиля сидела 33-летняя российская гражданка, которая только что прибыла в Литву из российского региона через контрольно-пропускной пункт Кибартай, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

Пограничники решили проверить автомобиль повторно и всесторонне. Выяснилось, что возле рычага переключения передач VW Passat был оборудован тайник. Из него пограничники извлекли мешочки с почти 15 килограммами янтаря.

В пограничном отряде Пагегяй начато расследование. Автомобиль и янтарь хранятся на пограничной заставе Кибартай. Водителя после допроса отпустили.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ