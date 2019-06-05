Тайный агент Марни выходит на охоту

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Мультфильмы — это тот вид искусства, который направлен на воспитательные цели, ведь их так любят наши маленькие зрители. Несмотря на огромный выбор, сейчас не так-то просто найти качественный и полезный для детей мультик, а хочется, чтобы после просмотра в голове у ребенка отложилось что-то доброе и позитивное.

21 июня в кинотеатрах Литвы состоится премьера анимации лауреатов премии «Оскар» Кристофа и Вольфганга Лауэнштайнов – «Пушистый шпион». Невероятные приключения домашней кошки, осла, собаки и петуха напомнят приключения знаменитых «Бременских музыкантов», а рассказанная история поможет понять юным зрителям, что настоящая дружба и смелость помогут преодолеть любые преграды.

Марни – избалованная рыжая кошечка, она окружена со всех сторон вниманием хозяйки Розалинды. Ее жизнь ленива, беззаботна и немного… скучновата. Дома все уже сто раз проверено и обнюхано, а в ее обязанности входят три основных пункта: есть, спать и смотреть телевизор…

Множество раз пересматривая свои любимые детективные истории, Марни поняла, что мир, находящийся за стенами дома, полон удивительных вещей, которые непременно надо увидеть. «Это шанс!» — подумала Марни, когда хитрый брат Розалинды обманом заманил кошку в коробку, пообещав отправить ее «выполнять тайную миссию». Но надо же было такому случиться: посылка с тайным агентом Марни выпала из почтовой машины на проселочную дорогу. Вот тогда-то вся жизнь и перевернулась вверх лапами. Неожиданно встретившиеся на пути крутые парни: брутальный пес Элвис, не переносящий стрессов петух Эгберт и всю жизнь мечтающий о карьере актера осел Антон помогают изнеженной Марни познать настоящую жизнь.

По пути с друзьями случится множество приключений, они столкнутся с настоящими преступниками, желающими похитить картины. Однако… не зря же у Марни есть жилка детектива!

Помимо множества добрых и детских шуток в основу картины заложена мысль о важных ценностях, таких как дружба, взаимовыручка, помощь в сложной ситуации. Герои веселые, добрые и очень симпатичные. Дружба победит все невзгоды — да, просто, но жизненно и важно. Особенно для детей.

Новая обстановка, новые герои, веселая музыка и обаяние героев никого не оставят равнодушными. Каждый ребенок найдет себе героя по душе и порадуется веселым приключениям деревенских жителей. В общем, картина не разочарует, детей — в охапку и в кино!

Веселая анимация для всей семьи «Пушистый шпион» — уже с 21 июня.

РЕЖИССЕР: Кристоф Лауэнштайн, Волфганг Лауэнштайн.

СТРАНА: Германия, Бельгия

ЖАНР: приключенческая анимация

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