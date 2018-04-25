Тайный пациент

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Служба специальных расследований предлагает легализировать метод «тайного пациента», чтобы выявить, когда лечебные учреждения требуют оплату за бесплатные для больных услуги. Это один из выводов проведенного службой антикоррупционного исследования.

Как говорит представитель службы Рената Эндружите, важно также сделать более ясным и четким механизм получения лечебными учреждениями дополнительного финансирования и указать его источники.

Зимой правоохранительные органы выявили коррупционную схему в клинике Сантарос, когда у выигравшей конкурс фирмы вымогали взятку, замаскированную под финансовую помощь больнице.

Информация «ЛК», BNS