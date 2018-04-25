Такси как угроза нацбезопасности Литвы

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В Литве переполох! Истерия! С 26 июля компания Yandex.Taxi начала предлагать свои услуги клиентам в Вильнюсе. Власти стали утверждать, что компания российского капитала может угрожать национальной безопасности Литвы.

Вильнюсская мэрия обратилась в Департамент государственной безопасности (ДГБ) с просьбой оценить возможные риски для национальной безопасности в связи с приходом на литовский рынок Yandex.Taxi.

Депутат Сейма консерватор Аудронюс Ажубалис заявил, что деятельность российского сервиса Yandex.Taxi может угрожать национальной безопасности страны.

По его словам, Россия стремится расширить свое влияние внутри ЕС и НАТО разными средствами, в том числе за счет бизнеса.

Как утверждает Ажубалис, ситуация усугубляется тем, что современные сервисы, основанные на мобильных технологиях, могут легко собирать данные о пассажирах.

«В контексте гибридной войны любая информация о состоянии граждан может быть полезна агрессору, поэтому инвестиции России в Литву, конечно, должны быть оценены с точки зрения национальной безопасности», — пояснил депутат.

Он также направил в связи с этим обращение к директору ДГБ Дарюсу Яунишкису.

Литовский Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) заявил, что рекомендует не пользоваться Yandex.Taxi, пока это приложение не будет проверено на безопасность.

В сообщении Министерства обороны Литвы говорится, что потребности приложения в получении информации с мобильного оборудования, «возможно, создают условия для незаконного сбора личных данных и их накопления, а это вызывает обеспокоенность в связи с безопасностью».

«Сейчас центр проводит подробный анализ безопасности приложения Yandex.Taxi. Пока не будут установлены конкретные факты безопасности мобильного приложения, центр рекомендует не инсталлировать его», — говорится в сообщении.

«Особенно важно, чтобы это средство не использовалось на устройствах государственных служащих и должностных лиц, сотрудников системы Министерства обороны», — говорится в сообщении.

Министерство подчеркивает, что приложение Yandex.Taxi запрашивает доступ к большому количеству конфиденциальный информации и разрешение использовать функции устройства, такие как возможность активировать камеру или микрофон, управлять доступом к беспроводной Сети, а позднейшие версии программы могут увеличить количество требуемых доступов к функциям.

В сообщении также говорится, что данные, собранные у пользователя устройства, хранятся на серверах организации, штаб-квартира которой находится в России.

В условиях пользования также обсуждается возможность предоставить данные госорганизациям, ведомствам регулирования, судам и прочим третьим сторонам.

Представитель Yandex.Taxi по международным связям с общественностью Наталья Журавлева подтвердила BNS, что приложение, которое действует наподобие Uber или Taxify, начало действовать в Вильнюсе в прошлый четверг – с 10.30 минут уже можно было вызвать автомобили в режиме тестирования.

«Для начала у нас около 300 партнерских автомобилей, которые установили приложение. Минимальная цена составляет один евро (в радиусе 0,5 километра), каждый последующий километр стоит 0,5 евро, нет поминутной платы», – отметила Журавлева.

Она добавила, что до конца лета клиентов будут привлекать путем применения скидки 50% — они будут предлагаться всем новым пользователям на десять первых поездок.

Журавлева отметила, что Yandex.Taxi не будет учреждать в Вильнюсе отдельное предприятие, поскольку компания уже зарегистрирована в Евросоюзе — в Нидерландах.

В пресс-службе Yandex.Taxi пояснили, что «сервисом управляет зарегистрированная в Нидерландах материнская компания Yandex.Taxi BV. Обработку и хранение данных Yandex.Taxi BV производит в соответствии с законодательными нормами EC, в частности, GDPR. Мы открыты и готовы к проверкам. Обвинения против нас не имеют под собой никаких оснований».

Самое смешное: Yandex.Taxi работает на Украине. В открытую и не стесняясь никого, даже СБУ. Компания действует в Латвии и Эстонии, и службы безопасности этих стран не усмотрели в ней угроз.

Согласно обнародованным литовскими разведывательными ведомствами отчетам об угрозах национальной безопасности, «у российских спецслужб есть правовые полномочия и технические возможности получить доступ к данным российских и иностранных граждан, использующих российские электронные платформы коммуникации».

В оценке угроз говорится, что «угроза утечки личных данных к российским службам разведки и безопасности возникает у граждан Литвы, которые пользуются российскими социальными сетями, услугами электронной почты, например, odnoklassniki, mail.ru, yandex и тому подобные».

Инф. «ЛК», BNS