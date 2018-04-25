Талибы напали на военную базу в Афганистане: погибли 45 человек

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Не менее 45 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке страны, сообщает телеканал Tolo News.

Нападение на базу было совершено в ночь на среду, 15 августа. По словам источника в полиции, в результате атаки боевиков погибли 35 военнослужащих и 10 сотрудников местной полиции. В правоохранительных органах подтвердили факт нападения, однако не стали уточнять количество погибших.

Накануне представитель лагеря «Шахин» Мохаммад Ханиф Резае сообщил РИА «Новости» , что талибы* захватили военную базу в провинции Фарьяб на северо-западе страны.

По данным местных СМИ, в ходе атаки на базу погибли по меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана и еще 12 пострадали. Глава местного совета в Фарьябе Сабгатуллах Силаб Муавин заявил, что судьба десятков солдат, находящихся на базе, остается неизвестной.

NEWSru.com