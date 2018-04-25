Талибы захватили большую часть города Газни в Афганистане, более 100 человек погибло в столкновениях

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По меньшей мере 103 человека погибли, 133 получили ранения в результате столкновений боевиков радикального движения «Талибан» и сил безопасности Афганистана в провинции Газни на востоке страны. Сообщение об этом, как передает ТАСС, появилось в воскресенье в Twitter телеканала 1TV со ссылкой на данные медиков.

По сведениям телеканала, среди жертв — 90 афганских военных и 13 мирных жителей. Среди пострадавших — 43 военнослужащих и 90 человек из числа гражданского населения. Боевики также понесли многочисленные потери, их число не приводится.

Талибы захватили большую часть города Газни (центр одноименной провинции), афганские силы безопасности контролируют лишь губернаторский комплекс и здание Национального директората безопасности. В настоящее время идут бои за штаб провинциального отделения полиции.

По данным телеканала Tolo News, столкновения вспыхнули в пятницу утром, когда сотни талибов ворвались в город Газни, сейчас бои продолжаются в этом населенном пункте и вокруг него. По неподтвержденным данным, десятки мирных жителей получили ранения, многие бежали в Кабул. Талибы подожгли офисы Независимой избирательной комиссии в городе Газни.

Ранее агентство Синьхуа сообщало, что силы безопасности Афганистана в пятницу отразили атаку боевиков «Талибан» на город Газни, в результате которой не менее 16 человек погибли, еще 33 получили ранения.

В конце прошло йнедели боевики «Талибана» совершили серию нападений в разных районах города Газни, в том числе на местное отделение полиции, национальное управление безопасности и управление делами губернатора. Согласно заявлениям представителей «Талибана», они смогли захватить несколько блокпостов близ Газни.

NEWSru.com