Таможня предупреждает

🔊 Воспроизвести

Аферисты изобретают новые схемы обмана. В литовскую таможню обратилась женщина, которая стала жертвой мошенничества, сообщило ведомство в социальной сети Фейсбук.

Злоумышленники «выписали» ей счет за посылку на сумму в тысячу евро от имени таможни. «Напоминаем, что таможня никому не высылает счета за почтовые отправления. Люди их получают, когда забирают посылку на почте (в случае если она отправляется почтой), а сумму к оплате узнают из уведомления», — говорится в сообщении Литовской службы таможни.

Если же посылку выслали через курьерские службы, то налоги включаются в декларацию, которую таможенные посредники заполняют и пересылают в ведомство по Интернету.

Сотрудники службы отмечают, что в случае возникновения подозрений необходимо звонить непосредственно в таможню.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ