Отличной индивидуальной игры зачастую бывает недостаточно для победы в матчах Евролиги — победы команды добываются совместным усилием партнеров. Информационный партнер Евролиги Eurohoops представляет лучшие связки после первого круга в турнире. Дуэт «Жальгириса» на этом фоне выглядит лучше всех.
Говоря очень и очень обобщенно, существуют два типа баскетболистов:
1) Те, кто предпочитает создавать возможности для своих партнеров;
2) Те, кто более зациклен на личной статистике, нежели в раздаче передач партнерам.
Впрочем, результат на площадке зачастую определяет класс игроков. Определяющими факторами для результата встречи являются очки и результативные передачи, приводящие к результативным атакам. Не будем забывать, что баскетбол, по сути своей, достаточно простая игра.
Создание возможностей для партнеров имеет свою, особую ценность, и вполне понятно, что некоторые игроки более талантливы в этом аспекте, нежели другие. Впрочем, в некоторых случаях, когда свои усилия в созидании и наборе очков объединяют два конкретных игрока, происходит настоящая магия…
Eurohoops проанализировал соотношение передач у определенных игроков и количество очков, набранных с этих передач. Идея — определить наиболее продуктивные дуэты сезона, базируясь на результативных передачах друг другу.
Количество передач Пангоса на Янкунаса: 28.
Количество передач Янкунаса на Пэнгоса: 4.
Общее количество передач между ними: 32.
Магия Шарунаса Ясикявичюса… Этот тренер поражает всех нас еще как игрок. Поэтому неудивительно, что его первые номера (разыгрывающие) играют на столь высоком уровне.
Пангос совершил невероятный скачок под руководством Ясикявичюса и стал настоящим дирижером каунасской команды. Главным бенефициаром рывка канадца стал ветеран Паулюс Янкунас, который забрасывает значительную часть своих бросков с его передач. Именно поэтому они стали самым эффективным дуэтом в Евролиге, считает Eurohoops.
Инф. «ЛК»
Метки: N3 (1195) 18 января, Жальгирис, Кевин Пангос, Паулюс Янкунас