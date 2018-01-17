Тандем «Жальгириса» – лучший

Отличной индивидуальной игры зачастую бывает недостаточно для победы в матчах Евролиги — победы команды добываются совместным усилием партнеров. Информационный партнер Евролиги Eurohoops представляет лучшие связки после первого круга в турнире. Дуэт «Жальгириса» на этом фоне выглядит лучше всех.

Говоря очень и очень обобщенно, существуют два типа баскетболистов:

1) Те, кто предпочитает создавать возможности для своих партнеров;

2) Те, кто более зациклен на личной статистике, нежели в раздаче передач партнерам.

Впрочем, результат на площадке зачастую определяет класс игроков. Определяющими факторами для результата встречи являются очки и результативные передачи, приводящие к результативным атакам. Не будем забывать, что баскетбол, по сути своей, достаточно простая игра.

Создание возможностей для партнеров имеет свою, особую ценность, и вполне понятно, что некоторые игроки более талантливы в этом аспекте, нежели другие. Впрочем, в некоторых случаях, когда свои усилия в созидании и наборе очков объединяют два конкретных игрока, происходит настоящая магия…

Eurohoops проанализировал соотношение передач у определенных игроков и количество очков, набранных с этих передач. Идея — определить наиболее продуктивные дуэты сезона, базируясь на результативных передачах друг другу.

Кевин Пангос – Паулюс Янкунас («Жальгирис»)

Количество передач Пангоса на Янкунаса: 28.

Количество передач Янкунаса на Пэнгоса: 4.

Общее количество передач между ними: 32.

Магия Шарунаса Ясикявичюса… Этот тренер поражает всех нас еще как игрок. Поэтому неудивительно, что его первые номера (разыгрывающие) играют на столь высоком уровне.

Пангос совершил невероятный скачок под руководством Ясикявичюса и стал настоящим дирижером каунасской команды. Главным бенефициаром рывка канадца стал ветеран Паулюс Янкунас, который забрасывает значительную часть своих бросков с его передач. Именно поэтому они стали самым эффективным дуэтом в Евролиге, считает Eurohoops.

Ник Калатес – Джеймс Гист («Панатинаикос») Костас Слукас – Ян Веселы («Фенербахче») Серхио Родригес – Кайл Хайнс (ЦСКА) Алексей Швед – Малкольм Томас («Химки») Томас Эртель – Кевин Серафин («Барселона») Тэйлор Рочести – Милко Бьелица («Црвена Звезда») Джейсон Грейнджер – Торнике Шенгелия («Баскония») Томас Эртель – Адриен Морман («Барселона») Ник Калатес – Крис Синглтон («Панатинаикос»).

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1195) 18 января, Жальгирис, Кевин Пангос, Паулюс Янкунас