Тарифы на холодную воду

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С 1 февраля ЗАО Vilniaus vandenys снизило стоимость своих услуг по снабжению питьевой водой и очистке сточных вод в среднем на 13 процентов.

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах, стоимость услуги снижается примерно на 11% и составит 1,16 евро за куб. м, а для тех, кто живет в индивидуальных домах, примерно на 13% и составит 1,09 куб. м. Цены для бизнес-клиентов, компаний уменьшатся примерно на 14%.

Так называемая абонентская плата для клиентов многоквартирных домов, имеющих собственные счетчики воды, увеличится на 5 центов и составит 0,63 евро, а в индивидуальных домах увеличится на 4 евроцента до 0,77 евро.

Если счетчики в квартире установило и обслуживает предприятие Vilniaus vandenys, то для таких пользователей месячная абонентская плата увеличится на 8 центов и составит 1,08 евро, а в индивидуальных домах – на 9 центов и составит 1,26 евро. Vilniaus vandenys поставляет воду потребителям Вильнюса, а также прилегающих районов – Вильнюсского, Шальчининкского, Швянченского.

Клиенты смогут увидеть размер платы в платежном документе за услуги, предоставленные за февраль. Оплата услуг основана на уведомлении о показаниях счетчика, полученном в последнюю неделю месяца, – с 25 числа до конца месяца. Потребитель должен декларировать показания счетчиков холодной воды текущего месяца.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt