Театр одесского разлива «ЛАНЖЕРОН» представляет:«Тэза с нашего двора»

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Трагикомедия по повести Александра Каневского. Спектакль — лауреат многочисленных международных фестивалей и конкурсов:

«Приз зрительских симпатий» в Германии (г. Ганновер), Македонии (г. Битола), Израиле (г. Иерусалим), Литве (г. Висагинас), Латвии (г. Рига), Молдове (г. Кишинев), Киргизии (г. Бишкек), Болгарии (г. Варна): «Лучшая мужская роль в камерном спектакле» международного фестиваля «Мельпомена Таврии» (Украина, г. Херсон)

«Когда-то на этом месте бурлил страстями маленький одесский дворик,

Заплетенный паутиной бельевых веревок,

на которых, как пойманные мухи, трепыхались трусы, майки и

бюстгальтеры всевозможных размеров…

В этом дворе было много обитателей, забавных, трогательных и неповторимых.

Я полюбил их на всю жизнь и сегодня вас с ними познакомлю…»

«Ироничность, полуулыбка, пронзительная горечь, пафос — все слилось воедино в спектакле в исполнении заслуженного артиста Украины Виталия Бондарева. Хотя казалось порой, что сама баба Маня — «боцман» с больными ногами, и красавица Теза, и гундосая Маринка, и прохиндей Жорик возникают перед глазами зрителя. Мягкая, акварельная манера изложения текста, особого рода деликатность, предельная актерская свобода, мягкий юмор отличают эту работу В. Бондарева. Режиссер-постановщик этого спектакля Галина Панибратец не только простроила актерскую партитуру, но и изобретательно создала визуальный образ спектакля. Актер выходит запросто, не чинясь — не актер-актерович, а парень, каких много.

На этом спектакле зритель переживает настоящий катарсис, то, чего так ждут в театре, сопереживая, плача, смеясь и радуясь. Этот спектакль рассказывает о человеческом великом братстве, о доброте и верности, о тех вечных ценностях нашей жизни, которые и составляют ее суть». («Иные берега» Валентина Федорова).

Спектакль состоится в театре МИ (ул. Траку 9/1, дворец Францисканцев, Вильнюс) 20 ноября в 19 час.

Билеты можно приобрести на сайте www.tiketa. lt