«Закулисная деятельность директора Национального театра оперы и балета Литвы превратилась в «театр теней», в котором процветают подозрительные сделки, имеют место злоупотребления служебным положением, игнорируются выводы контролирующих инстанций. Все это несовместимо с требованиями к прозрачному менеджменту и ответственностью руководителя организации», – утверждает президент Даля Грибаускайте. Ее комментарий передала BNS пресс-служба.

Служба конкурсных закупок (СКЗ), Служба спецрасследований (ССР) критиковали Г. Кевишаса за ситуацию, когда в прошлом году ЛНТОБ подписал за 390 тыс. евро договоры об организации трех концертов с зарегистрированным на Кипре предприятием сына Г. Кевишаса Riverside music LTD. Сам Г. Кевишас эти договоры не подписывал, вместо него это сделал его заместитель Наглис Станцикас. Кроме того, выяснилось, что Г. Кевишас лично просил для проведения этих организованных предприятием его сына концертов финансовой помощи у Вильнюсского самоуправления, и для одного концерта помощь была предоставлена. В этой связи начала проверку Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ).

Инвестиционный проект Национального театра оперы и балета осуществляется с 2006 года. Общая сумма реконструкции была утверждена в 2008 году и составила 22 миллиона евро. До 2017 года на проект уже израсходовано около 15 миллионов евро. В этом году на реконструкцию было предусмотрено потратить почти два миллиона евро.

После получения информации из Генеральной прокуратуры о фактах злоупотребления при проведении ремонта сцены театра министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонсон решила приостановить финансирование инвестиционного проекта. «Руководствуясь полученной информацией, мы приняли решение, что средства государственного бюджета используются для непрозрачных проектов. В этом конкретном случае ситуацию усугубляет то, что к руководителю театра уже применялось дисциплинарное наказание», — сказала министр культуры.

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) начала налоговую проверку доходов Г. Кевишаса.

В прессе появилась информация о том, что семья Кевишасов владеет домом в престижном квартале Лауру в Вильнюсе, который был построен в 2009 году, усадьбой в Молетском районе на берегу озера, дорогой квартирой в Фабийонишкес, подаренной сыну, еще одним участком земли за несколько сотен тысяч, домом в Каунасе, престижной недвижимостью в Испании.

Кевишас рассказывал, что его отец был архитектором. Сам он всегда работал в государственных учреждениях. В 1988–2000 гг. был гендиректором Литовской национальной филармонии. В ноябре 2000 г. – июле 2001 г. – министр культуры. Был членом Движения либералов, членом Вильнюсского горсовета. Национальный театр оперы и балета Литвы он возглавляет с 2002 года. Его супруга преподавала в Школе искусств, также некоторое время возглавляла компанию Riverside Music, сейчас эту компанию возглавляет сын Кевишасов.

Самый большой скандал в карьере Кевишаса был связан с реконструкцией сцены Театра оперы и балета и возможной растратой средств. Госконтроль выяснил, что были нарушены законы о госзакупках: за оборудование сцены заплатили больше, чем оговаривалось в договоре, дополнительно купили работы на сумму почти 13 млн литов. Кевишас был в числе подозреваемых. Он получил взыскание – выговор. Расследование этого дела до сих пор не завершено.

Своей карьере, по данным СМИ, Гинтаутас Кевишас должен быть обязан всемирно известному литовскому музыканту Саулюсу Сондецкису (1928 – 2016 гг.). Маэстро Сондецкис щедро делился своим не только художественным, но и организаторским опытом со многими. С 1988 года став директором Литовской национальной филармонии, Г. Кевишас стал эксклюзивным доверенным лицом маэстро Саулюса Сондецкиса: знакомства, контакты, международные деловые возможности… Маэстро всегда подчеркивал способности и таланты Г. Кевишаса, быструю реакцию и возможность воспользоваться ситуацией. Жаль, что эти навыки Гинтаутас Кевишас использовал больше в личных целях, а не во благо музыки и музыкантов. Бизнес-законы возобладали над художественными приоритетами.

Инф. «ЛК»

Метки: N12 (1152) 23 марта, Naglis Stancikas, Гинтаутас Кевишас, ЛНТОБ, Национальный театр оперы и балета, Служба конкурсных закупок, Служба спецрасследований