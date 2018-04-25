Тегеран угрожает Польше дипломатическими последствиями

🔊 Воспроизвести

Иран усиливает дипломатическое давление на Польшу в связи с готовящейся в Варшаве международной конференцией на тему будущего Ближнего Востока и политики безопасности в данном регионе. В воскресенье, 13 января, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мероприятие, запланированное на 13 и 14 февраля, «цирком и выражением политической растерянности».

«Эта конференция — враждебная инициатива США, направленная против Ирана, и Тегеран ожидает, что Польша откажется от проведения данного мероприятия», — цитирует заявление иранского МИДа информагентство dpa.

В противном случае Иран вынужден будет предпринять дипломатические меры против Польши, несмотря на исторически сложившиеся хорошие отношения между двумя странами, подчеркнул иранский дипломат.

США выступают организатором конференции наряду с Польшей. Временный поверенный в делах Польши в Тегеране Войцех Унольт в связи с инцидентом был вызван в иранское министерство иностранных дел.

По мнению некоторых польских экспертов, именно Варшава была выбрана местом проведения мероприятия потому, что здесь маловероятны демонстрации против президента США Дональда Трампа.

В то же время иранские аналитики обращают внимание на сознательно выбранную дату проведения мероприятия. Ведь почти в то же время в Иране должны будут состояться торжества по случаю 40-летней годовщины Исламской революции 1979-го года.

korrespondent.net