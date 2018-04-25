Telegram запустит свою криптовалюту

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров уже к марту этого года запустит блокчейн-платформу TON с собственной криптовалютой Gram, пишет The Bell.

Сообщается, что в течении двух месяцев Павел Дуров вместе со своей командой проведет встречу с инвесторами, которые уже вложили в проект около $1,7 миллиарда, чтобы продемонстрировать работу блокчейн платформы и ее совместимость с Telegram.

Кроме того, в Telegram-канале Tgram было опубликовано сообщение с информацией о том, что платформу TON могут запустить в начале этого года. Авторы сообщения отмечают, что не исключена задержка в один-два месяца, так как разработка имеет инновационную природу.

При этом тестовая сеть Testnet уже работает. До марта специалисты должны выявить все возможные ошибки и недоработки, чтобы запустить ее полностью.

belta.by