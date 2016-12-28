Телевизионные страдания

Стало уже традицией встречать Новый год под звон бокалов с шампанским и под песни и шутки из телевизора. Похоже, в нынешний Новый год для телезрителей будет значительно сужен выбор новогодних передач из-за ограничения трансляции российского канала РТР. Особенно пострадавшими в этот Новый год оказались абоненты телекоммуникационной компании, предоставляющей услуги Интернета, телевидения и телефонной связи ЗАО Init, которая прекратила ретрансляцию нескольких российских телеканалов.

В чем причина отключения популярных каналов? О перспективах развития кабельного телевидения в Литве – в беседе корреспондента «ЛК» с доктором технических наук,

президентом Ассоциации телекоммуникационных операторов Литвы (LTOA),

генеральным директором ЗАО Init (INIT Corporation) Паулюсом Живаткаускасом.

– Представьте, пожалуйста, вашу компанию.

– Наша телекоммуникационная компания создавалась в 90-е годы. С появлением потребности в ретрансляции в Литве зарубежных программ, особенно российских, свои услуги предложили операторы кабельного телевидения. Сейчас услуги по ретрансляции мы предоставляем по всей Литве, но основная доля абонентов находится в Вильнюсском, Каунасском регионах и в Висагинасе. Скоро исполнится 27 лет, как компания работает на рынке телекоммуникационных услуг. На протяжении этого периода число абонентов менялось. Сейчас в связи с отключением трансляции отдельных каналов намечается сокращение числа абонентов.

– Насколько популярны программы на русском языке среди ваших абонентов?

– Известно, что среди телезрителей преобладают люди среднего, старшего возраста. Смотрят эти программы не только русскоязычные, но и литовскоязычные телезрители. Ведь это поколение хорошо знало русский язык, поэтому им интересны программы на русском языке. Мы предоставляем выбор каналов и на других языках, но старшему поколению освоить новые иностранные язык и сложно, поэтому абоненты этой возрастной категории выбирают каналы на русском языке.

– Как повлияли запреты каналов на бизнес? Насколько подобные запреты целесообразны сегодня, во времена обширных возможностей информационных технологий?

– Подчеркну, что мы не занимаемся политикой, а лишь предоставляем пользующиеся популярностью у потребителя услуги. Решения принимаются, при этом забывают, что фирмы, оказывающие такие услуги, несут финансовые потери. Неоднократно я публично высказывал свое мнение по этому вопросу.

Подобные запреты отрицательно сказываются на нашем бизнесе. Причем наши абоненты, зачастую пожилые люди, не всегда понимают, в чем причина, обвиняя нас.

Надо учитывать, что технически обойти эти запреты несложно, пока российские телевещатели в свободном доступе в Интернете транслируют свои программы. Технический консультант может подсказать вам разные возможности просмотра интересующих программ.

– Абоненты вашей компании не могут смотреть и популярные: Первый Балтийский канал, РЕН ТВ, НТВ…

– Отключение 12 каналов состоялось по инициативе настоящего представителя данных каналов в странах Балтии – компании Baltic Media Alliance (BMA). Дело в том, что уже во второй раз за полгода компания ВМА повысила цены для операторов. Устно нам пояснили, что ВМА потерял доход от рекламного проекта в Литве из-за санкций гос. регулятора по выводу канала «НТВ Мир Литва» из базового в отдельный пакет, поэтому ВМА, желая вернуть недополученную прибыль от рекламного проекта, хочет, чтобы операторы возместили им ущерб за счет повышения лицензионных оплат. Но санкции касались только канала «НТВ Мир Литва», почему же под отключение и под повышение цены попали и другие российские каналы?

Многие российские каналы («РТР-Планета», «ТВЦИ» и другие) имеют твердые тарифы и систему льгот, которые являются открытой информацией и сообщаются операторам по первому же требованию. Это – честный подход к бизнесу, но ВМА его не придерживается. Не зная лицензионных тарифов, мы также не можем корректно сформировать цену за телевизионную услугу для своих абонентов. Эта проблема возникает каждый год при общении с ВМА, но никогда не решается конструктивно и корректно.

Мы категорически не согласны с такими аргументами и с такими методами решения проблем. Поэтому обратились в суд.

Кроме того, обратились в администрацию президента РФ, посольство РФ в Литве, к учредителям российских каналов с просьбой учесть тот факт, что среди наших абонентов немало почитателей этих телевизионных каналов, и попросили выдать нам лицензионные договоры или разрешения на международные версии каналов (не балтийские!), либо дать нам возможность работать через компанию Baltic Media Union SIA, у которой мы покупаем лицензионные права на другие российские каналы с 2004 года и никогда не имели подобных проблем.

– Согласитесь, что в этой ситуации крайними оказались потребители, заключившие договора с вашей компанией в надежде на просмотр интересующих их телевизионных каналов, фактически не получая оплаченных услуг. Не планируете ли сделать какие-то скидки для абонентов в связи с изменениями в трансляции?

– Со своей стороны наша фирма предложила большой выбор международных каналов. У нас, по-моему, одни их самых широких предложений российских каналов среди операторов кабельного телевидения в Литве. Мы заполняем не только основную потребность, но и «нишевые» потребности в новостных, развлекательных программах. Взамен РТР транслируем ТВЦИ, на котором, кстати, традиционно транслируется интересная новогодняя программа. Мы перешли на принцип работы «плати за то, что смотришь». Предложили базовый пакет из шести программ, остальные программы абоненты выбирают по своему усмотрению.

Если кто-либо из абонентов считает, что его права как потребителя ущемлены, он вправе обратиться за решением спорного вопроса в соответствующие инстанции.

– Учитывая нынешнюю чехарду с услугами телевещания, как вы считаете, есть ли перспектива у компаний – операторов кабельного телевидения, оказывающих услуги по ретрансляции телевизионного вещания?

– Если будет потребность в таких услугах, то будут и их поставщики. Технический прогресс стремительно меняет нашу жизнь. К примеру, в перспективе, может быть, станет возможным для потребителей в одной квартире одновременно получать телевещание от нескольких операторов. Вероятно, найдутся и какие-то другие технические возможности.

– Благодарю за информацию.

Галина Курбанова

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Интервью, канал РТР, Паулюс Живаткаускас, телеканал, трансляции