Telia Lietuva отказывается от намерений приобрести предприятие Duomenu logistikos centras

Литовская телекоммуникационная компания Telia Lietuva отказывается от намерений купить у контролируемой государством энергетической группы Lietuvos energija предприятие передачи данных и аренды центров данных Duomenu logistikos centras (DLC). Lietuvos energija утверждает, что продажа центра продолжится.

Компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq сообщило, что в четверг забрала поданное в феврале в Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) сообщение о конкуренции посредством приобретения акций DLC у Lietuvos energija и Litgrid.

Подписанная в августе прошлого года сделка о приобретении DLC продолжена не будет, а выделенные на это средства пойдут на развитие основной деятельности Telia Lietuva.

«Мы видим, что не сможем реализовать приобретение в таком объеме, какой нас устроил бы. Не желая уделять время действиям, которыми в итоге не создадим ожидаемой стоимости, мы решили забрать сообщение о концентрации. Мы уважаем индикации ведомства по надзору за конкуренцией и не намерены спорить о них», — сказал для пресс-релиза глава Telia Lietuva Кястутис Шлюжас.

Telia Lietuva указывает, что, если исходить из предварительной оценки рынка, то после сделки ее часть рынка центров данных заметно возросла бы, поэтому компании пришлось бы уступить часть объемов своей деятельности или деятельности приобретаемого предприятия третьим лицам.

Сейчас Telia принадлежит в Литве 8 центров данных и она является крупнейшим поставщиком инфраструктурных услуг информтехнологий в Литве.

Lietuvos energija говорит, что согласна с прекращением сделки Telia Lietuva и намерена возобновить процесс продажи DLC.

Глава Lietuvos energija Дарюс Майкштенас в интервью BNS в конце мая сказал, что если СК не разрешит сделку с Telia Lietuva, то группа продолжит продажу DLC.

Услугами DLC пользуются банки, операторы связи, крупные поставщики интернет-услуг, «облачной» компьютерии. Lietuvos energija принадлежит 79,64% акций DLC, остальные акции принадлежит электропередающей компании Litgrid.

BNS