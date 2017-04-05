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Telia Lietuva присматривается к телевизионному бизнесу

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 05, 11:00   |   Комментариев: 0

Телекоммуникационная компания Telia Lietuva присматривается к возможным приобретениям в телевизионной сфере. По словам главы компании Кястутиса Шлюжаса, проводятся эксперименты и с содержанием собственного производства, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios (VZ).

“Если говорить о тенденциях, то одним из наиболее ярких направлений на рынке телетрансляций является производство собственного содержания. Мы экспериментируем с этим. Мы увидели, что “Детский уголок” (часть содержания Telia TV – VZ) стала достаточно популярной, поэтому мы начали думать, где получить больше этого детского содержания. (…) Но это лишь эксперименты. В открытые воды (в производство более широкого содержания – VZ) мы пока выходить не будем”, – сказал в интервью Verslo zinios К. Шлюжас.

Он отметил, что компания намерена ориентироваться на развитие доступности телевидения и стараться, чтобы оно было доступно в менее населенных местностях.

BNS

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