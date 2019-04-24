Тенденции покупки недвижимость в странах Балтии

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Как у первого профессионального застройщика в странах Балтии, работающего здесь еще с 1994 года, у нас сложилось видение общего и различного в сфере недвижимости в этих странах. «Портреты» Латвии, Эстонии и Литвы в секторе недвижимости, вероятнее всего, указывают на более широкие взаимосвязи и тенденции в экономике и обществе, пишет в интернет-портале «Балтийский курс» учредитель и руководитель АО Pro Kapital Grupp Паоло Микелоцци.

Как общую для стран Балтии черту можно упомянуть сравнительно короткое время развития сектора недвижимости и пока еще не насыщенный полностью рынок. А именно, как коммерческий сектор, так и жилой сегмент имеют хороший потенциал развития, который в последние годы особенно удалось раскрыть в Эстонии, в основном, благодаря бизнес-активности и четкому позиционированию этой страны. Не так сильно отстает и Литва с масштабными сделками. Между тем, в Латвии все еще наблюдаются наибольшие возможности для развития, поскольку преобладающая в настоящий момент на рынке осторожность не отражает темпов и роста экономического развития.

Если говорить о жилых площадях, то в странах Балтии наблюдается общая тенденция: люди все больше думают и смотрят на окружающую их дома территорию. Кто будет моими соседями? Какая будет среда, в которой мы будем жить в будущем, в которой будут расти наши дети? Повысит ли стоимость моего имущества развитие моего жилого района, квартала через 10 лет? Вот некоторые из вопросов, которые заставляют застройщиков думать шире, за рамками квадратных метров, технологических и даже архитектонических решений – работать также и над развитием всего жилого квартала. Создавать среду, а не только отдельные квартиры или дома.

В выборе жилой площади также можно заметить значительные различия между покупателями в Литве, Латвии и Эстонии. Литовский рынок за последние пять лет характеризует растущий «аппетит» к более просторным жилым площадям – владельцы частных домов, жившие за пределами центров крупных городов, теперь желают возвратиться в них, не лишаясь комфорта, к которому привыкли в частных домах. Если несколько лет назад спросом пользовалась квартира с двумя спальнями площадью 70-90 кв. метров, то теперь оптимальная площадь квартиры удвоилась. Покупатель помолодел и стал требовательнее относится к учету своих индивидуальных желаний в решениях дизайна, выборе материалов и планировке. По данным Центра регистра, общие показатели активности рынка жилья в 2018 году достигли наибольших высот с 2007 года — в 2018 году в Литве продано на 2% больше квартир и на 4% больше домов, чем в 2017 г. В 2018 году рост продаж на рынке жилья наблюдался по всей территории страны – в 44 из 60 мэрий наблюдался рост.

В Латвии люди все еще крепко держатся за функциональные и рационально взвешенные решения в приобретении квартиры. Учитывая, что налоги на более дорогую недвижимость – выше, люди обращают внимание на отдачу своих инвестиций и будущую стоимость недвижимости. Покупателя характеризует большая осторожность, а решение о покупке недвижимости будет сравнительно дольше обдуманным и взвешенным.

Эстония из всех трех стран Балтии наиболее близка к рынку Скандинавских стран – как с точки зрения выбора клиентов, так и с точки зрения бизнес-среды. Например, если несколько лет назад чувствовалось стремление к максимально просторному жилью, то сейчас люди ищут функциональные и компактные решения. Условно говоря, вместо одной большой квартиры пришли более компактная квартира в городе и вторая семейная недвижимость за городом. Более компактная жилая площадь означает, что застройщику недвижимости необходимо задуматься о функциональном использовании каждого квадратного метра, также принимая во внимание изменение человеческих привычек. Если люди хотят проводить больше времени дома, это значит, что мы планируем более просторную кухню, подсобные помещения для гардероба и прачечной, балконы и террасы, которые улучшают качество жизни.

Еще одним заметным отличием является вид покупки недвижимости. Если в Литве и Эстонии можно более половины качественной недвижимости продать или зарезервировать еще до начала строительства, то в Латвии люди более осторожны и желают видеть уже законченное здание, оценив планировку и материалы, и только после этого принять решение о приобретении недвижимости. Торговля недвижимостью на ранних этапах развития проекта возможна только в том случае, если застройщик имеет безупречную репутацию и многолетний опыт. Скорее всего, это свидетельствует о полученном во времена кризиса опыте, в Эстонии и Литве у людей отсутствует настолько негативная память о покупке недвижимости в связи с последним кризисом, в то время как в Латвии это чувство еще сохранилось.

Покупателей недвижимости в странах Балтии объединяет ожидание подробной информации о развитии проекта – начиная с привлечения архитекторов, дизайнеров и строителей и заканчивая ходом выполнения проекта. Все это является частью лично важного решения инвестировать деньги в свое жизненное пространство или инвестировать их в недвижимость как бизнес-проект. Следует помнить, что сегодня (и особенно завтра) человек вкладывает деньги не в квадратные метры, а в качественную среду обитания. В пространство с будущим и интересной историей об его истоках, создании и возможностях хорошего проживания. Вот почему сейчас людей в странах Балтии, а также в других странах мира, объединяет стремление сделать свою, возможно, самую крупную в жизни, покупку ответственно и мудро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ