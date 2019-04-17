Тенденции  в экономике Литвы

🔊 Воспроизвести

Экономисты одного из крупнейших в Литве банков Swedbank повышают прогнозы роста внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы в 2019 году на 0,3 пункта до 3%. В следующем году экономисты банка ожидают рост экономики в 2%, также же рост прогнозировался и в конце января этого года, сообщает BNS.

В опубликованном банком новейшем экономическом обозрении говорится, что, несмотря на замедляющуюся мировую экономику и политические риски, в Литве экономические тенденции остаются положительными.

Экономисты Swedbank считают, что большинство крупных экономик мира в начале года продолжали демонстрировать признаки отсутствия воодушевления или даже спада, поэтому показатели роста литовского экспорта, который долгие годы был основным мотором развития хозяйства, также должны замедлиться. Ожидается, что экспорт товаров и услуг, который в прошлом году увеличился на 4,9%, в этом году вырастет на 3,5%, а в следующем году темпы его роста замедлятся до 2%.

Литовский импорт, который в прошлом году вырос на 4,3%, в этом году увеличится на 4,5%, а в 2020 году его темпы замедлятся до 3%.

По информации экономистов Swedbank, замедление темпов роста литовского экспорта перевесят быстро растущие зарплаты, повышение потребления домашних хозяйств и растущие инвестиции и потребление домашних хозяйств.

Swedbank увеличил прогнозы роста средней заработной платы до уплаты налогов с 8 до 8,5%, а в следующем году ожидает рост зарплат в 5%. Расходы на потребление домашних хозяйств в 2019–2020 годах должны вырасти соответственно на 4,2% и на 3%, а выросшее в прошлом году формирование основного капитала (инвестиции) на 6,5%, – на 7% и 5% соответственно.

Потребление домашних хозяйств будет стимулировать и снижение инфляции: прогноз среднегодовой инфляции на этот год специалисты Swedbank снизили на 0,2 пункта до 2,5%. В 2020 году среднегодовая инфляция также должна составить 2,5%.

По данным Международного валютного фонда, рост экономики в Литве будет самым медленным по сравнению с другими балтийскими странами. Ожидается, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в 2019 году вырастет на 2,9 %, а в 2020-м — на 2,6%. В Латвии эти показатели составят 3,2 и 3,1% соответственно, а в Эстонии — 3 и 2,9%.

Согласно прогнозу МВФ, в 2019 году в Литве безработица вырастет на 6,3%, а в 2020-м — на 6,2%. В Латвии в этом и следующем году рост безработицы составит 7,3%, а в Эстонии — 4,7 и 3,5% соответственно.

В конце марта Министерство финансов снизило прогноз экономического роста страны. Вице-министр финансов Мигле Тускене отмечала, что рост ВВП сократился из-за геополитической ситуации на фоне выхода Британии из ЕС, а также замедления экономического роста Китая.

По данным Департамента статистики, более ста тысяч жителей республики работают за минимальную зарплату. Летом прошлого года треть литовцев оценили свое финансовое положение как плохое. При этом они отмечали, что более высокие доходы позволят им быть более удовлетворенными жизнью в стране.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ