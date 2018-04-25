Тенденция: покупают более новые машины

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Статистические данные компании Mokilizingas за первое полугодие этого года показывают, что по сравнению с прошлым годом средний кредит при покупке автомобилей в рассрочку вырос почти на 5% – с 2631 до 2748 евро. Чаще всего кредиты на покупку автомобилей берут живущие в городах мужчины в возрасте 18-30 лет.

«Обращаем внимание на то, что это не сумма, за которую покупают автомобиль. Это сумма кредита на автомобиль, поэтому стоимость автомобилей, покупаемых в рассрочку, — более высокая. Люди часть суммы обычно платят из имеющихся накоплений», — говорит Марюс Кебла – руководитель проектов продаж Mokilizingas.

Выбирают более новые

То, что приобретают более дорогие транспортные средства, замечают и продавцы автомобилей.

«Думаю, люди начинают подсчитывать и видят, что, купив автомобиль, который прослужил более 10 лет, часто на его ремонт в месяц можно истратить столько же или даже больше, чем очередной кредитный взнос на приобретение более нового автомобиля. А польза налицо – более новые автомобили – надежнее, ими лучше управлять, а в сервис приходится ездить чаще только для технического обслуживания», — говорит Кристина Павлюкянец – исполнительный директор компании Premium Car, торгующей подержанными автомобилями.

Айварас Орнатавичюс – руководитель импорта и экспорта компании Premium Auto обращает внимание на то, что новые автомобили в последнее время также стали дороже, поэтому приходится тратить больше денег и при покупке подержанного автомобиля.

«Люди покупают все более новые автомобили. Однако значительно повышающуюся среднюю цену автомобилей предопределяет подорожание новых автомобилей. Если раньше модель автомобиля нового поколения была на 2-5% дороже предыдущей, то сейчас разница этих цен составляет от 5 до 10 проц. Соответственно, дорожает и автопарк автомобилей возраста в несколько лет», — отмечает Орнатавичюс.

Покупают молодые мужчины

Судя по результатам работы компании за первое полугодие 2018 года, чаще всего автомобили в кредит покупают мужчины. На них за шесть месяцев пришлось 62% кредитов, предоставленных на покупку автомобилей. Также, судя по статистике, мужчины берут более крупные кредиты – они в среднем составляют 2886 евро, а те кредиты, которые берут женщины, составляют 2542 евро. Самые большие кредиты на покупку автомобилей, составляющие в среднем 3227 евро, берут мужчины в возрасте 18-30 лет.

«Эта группа клиентов наиболее активно покупает автомобили, их договоры составили почти 30 проц. всех заключенных в этом году договоров о кредитах на транспортные средства», — говорит Кебла.

На втором месте по размеру договоров – женщины в возрасте 40-50 лет. Средняя сумма кредита, которую они взяли на приобретение автомобиля, составляет 3150 евро. Если распределять покупателей по месту жительства, то однозначно держат первенство жители городов, которые за первые шесть месяцев 2018 года взяли 64% всех кредитов, взятых на покупку автомобиля.

Однако в сельских местностях, отстающих по количеству договоров, средний размер кредита превышает суммы, которые берут жители городов. В городе в среднем берут в долг 2646 евро, в сельской местности – 2894 евро.

Информация «ЛК», BNS