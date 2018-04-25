Теневой рынок сигарет растет

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Международная компания по исследованиям рынков Nielsen провела в ЕС свое традиционное исследование нелегального оборота табачных изделий «Пустая пачка», суть которого — изучения соотношения легальных и нелегальных пустых пачек в городских мусорных урнах в разных странах.

Литва по числу нелегальных сигарет – в лидерах ЕС

В представительстве Nielsen, в Литве в четвертом квартале 2018 года нелегальные сигареты — с нелитовскими акцизными марками на пустых пачках — составляют 19,3% от всего рынка. Это на 1,6% больше, чем во втором квартале 2018 года и самый высокий показатель во всем ЕС.

Больше всего контрабандной продукции поступает из соседней с Литвой Беларуси. Белорусские сигареты занимают 14,8% всего литовского рынка табачных изделий. За Литвой в лидерах ЕС по уровню контрабандных сигарет значатся Латвия, Польша и Румыния.

По данным исследований, несмотря на то, что больше всего контрабандных сигарет в Литву везут из Беларуси, больше всего пустых пачек с нелитовскими бандеролями обнаружено в Мариямполе — в городе, на пересечении трасс в Калининградскую область РФ и Сувалки (Польша). Там контрабандные сигареты составляют свыше 31% всего рынка табачных изделий.

Сигаретная контрабанда на дому

В декабре вильнюсская полиция посетила квартиру жительницы Новой Вильни и обнаружила у нее дома 4000 пачек контрабандных сигарет. Женщина и ранее попадала в поле зрения полиции. Ей грозит штраф в размере от 4000 до 6000 евро.

Полиция 4-го комиссариата полиции, проверяя полученную информацию, провела обыск в доме жительницы Новой Вильни (1956 г. р.) и обнаружила большое количество контрабандных сигарет ‒ женщина держала их в квартире и в подвале и занималась их продажей. В общей сложности было обнаружено 4280 пачек сигарет. Ведется расследование.

Полиция проверила и рынок в Новой Вильне. Там также выявили людей, продававших контрабандные сигареты. Этим нарушителям грозит штраф в размере от 30 до 150 евро.

Полиция благодарит граждан за информацию и призывает их не мириться с правонарушениями и сообщать о них по номеру 112.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ