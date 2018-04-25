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Уровень теневой экономики в Литве остается большим и, несмотря на рост экономики, уменьшается медленно, а половина жителей Литвы выбрала бы теневой рынок, если бы их финансовое положение ухудшилось. Такие результаты выявило исследование, проведенное Литовским институтом свободного рынка.

6 из 10 опрошенных в Литве за последний год приобрели товары и услуги, зная или подозревая, что продажи ведутся без официального учета. А 35% покупали у нелегальных продавцов. 3 из 10 сказали, что у них есть друзья или знакомые на теневом рынке труда.

31% опрошенных сказал, что за последний год на теневом рынке покупал продукты питания, 28% — одежду, 25% — услуги в сфере красоты, 23% — услуги ремонта автомобилей, 17% — сигареты, 18% — строительные и ремонтные услуги, 17% — лекарства и пищевые добавки.

Около 30% респондентов сказали, что их друзья и близкие нелегально покупают сигареты и алкоголь, а каждый четвертый – топливо.

Информация «ЛК», BNS