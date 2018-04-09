Тени на репутации главы Минсельхоза затрагивают все правительство – президент

Сомнения по поводу возможных злоупотреблений министра сельского хозяйства Литвы Бронюса Маркаускаса и его семьи, бросают тень не только на него, но и на репутацию всего правительства, заявила президент Даля Грибаускайте.

“По словам министра, тени злоупотреблений, падающие на него и его семью, должны быть развеяны. Возникающие сомнения компрометируют репутацию не только министра, но и всего правительства”, – отметила в понедельник президент в комментарии, переданном BNS администрацией главы государства.

Между тем, премьер Саулюс Сквярнялис на минувшей неделе сказал, что заслушал объяснения министра по поводу особенностей ведения хозяйства его семьи, и отметил, что ему этого достаточно.

Так премьер реагировал на сообщения СМИ о том, что семья Б. Маркаускаса, ведущая фермерское хозяйство в Клайпедском районе, не оплачивает часть аренды хозяевам участков.

“Я вижу деятельность господина Маркаускаса в качестве министра, поэтому и оцениваю ее как деятельность министра сельского хозяйства, а семейные дела или семейные отношения должен оценивать сам господин Маркаускас”, – сказал премьер.

По данным портала 15min.lt, двое из четырех владельцев небольших участков подтвердили, что мать министра София Маркаускене пользуется их участками 5-6 лет без разрешений. Во всех случаях аренда участников не зарегистрирована в Центре реестров.

Один из владельцев уже обратился к приставу.

Кроме того, 15min.lt сообщил, что Национальное платежное агентство ни один год выплачивало С. Маркаускене выплаты ЕС за четыре участка, которые она обрабатывает без договоров об аренде.

В своей декларации Б. Маркаускас указал мать как лицо, в связи с которой может возникнуть конфликт частных и общественных интересов.

BNS

Метки: Литва