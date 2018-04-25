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Литву удивит «Тепло вечной мерзлоты» самого северного в мире цирка из Якутии. Удивительная и волшебная Северная сказка, веющая таинственным духом Якутии. Первый раз зрителей городов Литвы ждёт неожиданная и приятная встреча с гостями из далёкой Якутии (Саха), чей Бриллиантовый цирк покажет литовской публике уникальный цирковой спектакль «Тепло вечной мерзлоты».

Идея этой сказки, как и множества других сказок мира — нескончаемая борьба добра и зла, любовь и ненависть, жизнь и смерть. Специально для этого мероприятия было сшито сто пятьдесят уникальных костюмов и создана волшебным Северным духом веющая сценография.

В спектакле участвуют более тридцати профессиональных артистов цирка и балета и их преданные помощники — северные животные, друзья Деда Мороза- северные лисицы и лайки.

Спектакль «Тепло вечной мерзлоты» создавала команда профессионалов высшего международного уровня. Режиссёр — народная артистка России, главный режиссёр национального цирка России Таисия Корнилова. Она — представительница одной из самых известных династий артистов России — Корниловых, лауреат множества международных цирковых конкурсов, ещё до недавних времён являющаяся единственной женщиной в мире-дрессировщиком слонов.

Т. Корниловой помогал много лет в Лас Вегасе ( США) живущий представитель другой династии цирковых артистов, один из лучших клоунов США, режиссёр массовых мероприятий США и Европы Алекс Шер. Он работал в знаменитом Cirque du Soleil, в самом большом в мире цирке — Ringling Bros Circus

Хореограф спектакля — Мигель, режиссировавший представления Playboy, Levi’s, Guess и других известных компаний. Мигель воплотил в жизнь один из самых массовых танцевальных проектов, который попал в книгу мировых рекордов Гиннеса.

Автор костюмов- известная дизайнер России Сабина Горелик, работающая в команде легендарного Вячеслава Зайцева и преподающая в его лаборатории. С. Горелик- постоянная участница «Russian Fashion Week», лауреат Grand Prix эксклюзивных аксессуаров «Нарядная Венеция»

Номера оригинального жанра для программы создавал заслуженный артист России, лауреат международного конкурса Монте Карло, кандидат искусствоведения, известный режиссёр Владимир Сергунин. Музыкальный дизайн воплотил композитор, заслуженный артист России, главный дирижёр японской компании «Большой Цирк» и музыкальный редактор Юрий Ли.

Артисты якутской цирковой труппы-многократные лауреаты цирковых конкурсов Монте Карло, Москвы, Екатеринбурга, Латино (Италия), Пекина (Китай), Испании, гастролировавшие в Китае, Монако, Германии, Италии, Великобритании, Франции, Норвегии, Японии и других странах. Тайнам циркового искусства они учатся в цирковом колледже Пекина, и уже только это факт говорит о профессиональном уровне программы.

Представления будут проходить 7 декабря в Клайпеде , в арене «Švyturio«, 8 декабря в Каунасе, в «Sporto hale», 9 декабря в Вильнюсе, в «Pramogu arena».

Билеты распространяет Bilietai.lt

Информация и фото организаторов