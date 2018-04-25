Теракты в мечетях Новой Зеландии: не менее 40 убитых

🔊 Воспроизвести

Власти Новой Зеландии заявили, что в результате стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч погибли не менее 40 человек, десятки граждан получили ранения.

Управление здравоохранения региона Кентербери в Новой Зеландии передает, что в больнице города Крайстчерч находятся 48 человек с огнестрельными ранениями, пострадавших в ходе нападения на мечети.

Вскоре после теракта, произошедшего в мечетях «Аль-Нур» и «Линвуд», по подозрению в причастности к его совершению были задержаны четыре человека (три мужчины и женщина), в автомобилях которых были найдены самодельные взрывные устройства.

Террорист, расстреливавший посетителей мечети, снимал стрельбу на видео, выкладывавшееся в интернет в режиме реального времени.

Он идентифицировал себя как Брентон Таррант, 28 лет, уроженец Австралии. Он оставил 37-страничный манифест, в котором объяснял причины своих действий и подчеркивал, что за ним не стоит никакой группировки.

На автоматах, использовавшихся Таррантом, были написаны имена Александра Бизонетта и Луки Траяни, устроивших стрельбу в мечетях Италии и Канады.

Власти Турции и ряда других исламских государств заявили, что причиной терактов в Новой Зеландии стала постоянно распространяющаяся в СМИ и социальных сетях антимусульманская риторика.

NEWSru.com.il