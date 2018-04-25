Тереза Мэй не представила «план Б» по выходу из ЕС

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте в понедельник, 21 января, не представила конкретного «плана Б» по Brexit.

Отмечается, что она повторила многие свои прежние тезисы: что считает нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок (по ее мнению, это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а лишь отложит проблему), что выступает против второго референдума (поскольку задача правительства, по ее словам – реализация итогов первого, да и идея проведения второго референдума, убеждена она, не пользуется поддержкой парламентского большинства), что отзывать заявку на выход из ЕС будет нарушением воли народа.

«Поэтому я по-прежнему буду концентрироваться на том, чтобы получить поддержку соглашению с ЕС по Brexit», — сказала Мэй.

Она также опровергла появившиеся на днях в СМИ публикации о том, что правительство намерено пересмотреть «соглашение Страстной пятницы», чтобы решить проблему границы Северной Ирландии и Ирландии.