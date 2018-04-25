Тереза Мэй не уйдет с поста: у нее есть обязательства перед народом

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Глава правительства Великобритании Тереза Мэй дала в четверг пресс-конференцию, в ходе которой заявила: она не намерена уходить в отставку, поскольку гражданам обещан выход из ЕС, и она обязана выполнить обещанное.

Это мероприятие транслирует в реальном времени издание Сhronicle.

Ранее в этот день четверо министров британского правительства уволились в знак несогласия с одобренным накануне Терезой Мэй проектом выхода из ЕС, а депутат парламента от консервативной партии Джейкоб Рис-Моуг, глава European Research Group, потребовал в официальном письме вотума недоверия действующему премьеру.

Как уже сообщалось, накануне Мэй одобрила черновой вариант соглашения по Brexit. Она убеждена, что документ, содержащий 585 страниц, соответствует экономическим интересам страны, однако кое-какие поправки намерена внести.

Ранее стало известно, что Лондон и Брюссель согласовали на техническом уровне условия выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Несколькими днями раньше Евросоюз отклонил предложение Мэй, которая планировала сформировать независимый механизм для решения таможенных и визовых споров и избежать установления жесткой границы с Северной Ирландией.

Cоглашение стало результатом марафонных переговоров, которые вели делегации Великобритании и ЕС в Брюсселе в последние дни. Ключевыми вопросами станут статус британцев в ЕС и граждан ЕС в Великобритании, доступ к рабочей силе, промышленные стандарты, членство в Европейском инвестиционном банке, граница с Ирландией, таможенные тарифы и зоны покрытия мобильных телефонов.

В качестве даты выхода Великобритании из ЕС определено 29 марта 2019 года. Однако предполагается, что соглашение будет подписано в конце ноября. После этого оно должно быть ратифицировано британским парламентом.

NEWSru.com.il

Photo by EU2017EE on Foter.com / CC BY