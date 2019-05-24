Тереза Мэй объявила о грядущей отставке 7 июня

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Тереза Мэй объявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра. Такое заявление она сделала на пороге своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10, сообщает ТАСС.

«Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня», — сказала Мэй. Процесс выбора нового лидера партии пройдет в течение недели после этого. Мэй также подтвердила, что уйдет с поста главы правительства, когда будет избран новый глава консерваторов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс», заявил, что премьерство Мэй «приходится на весьма и весьма непростой период наших двусторонних отношений». «К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией», — заявил он.

Интересно, что Мэй подала в отставку на следующий день после выборов в Европарламент, в которых Великобритания принимает участие, несмотря на предполагаемый выход из ЕС. Было решено, что после выхода Великобритании из союза 27 из 73 британских мест в Европарламенте будут перераспределены между несколькими государствами-членами ЕС, чтобы компенсировать неполноту их представительства в Европарламенте, возникшую из-за демографических изменений.

Франция и Испания получат по 5 мест дополнительно. Италия и Нидерланды — по 3 места, Ирландия — 2, еще 9 стран получат по одному депутатскому креслу. Остальные 46 мест планировалось зарезервировать под возможное будущее расширение союза. Сама Мэй заявила, что сожалеет о необходимости участия в этих выборах.

22 мая в отставку подала лидер Палаты общин британского парламента Андреа Ледсом, заявившая, что больше не верит в то, что действия правительства воплотят в жизнь результат проведенного референдума по Brexit. Ледсом призвала Мэй последовать ее примеру и подать в отставку.

«Никто не хотел вашего успеха больше, чем я, но теперь я призываю вас принять правильные решения в интересах страны, этого правительства и нашей партии», — добавила она.

Сама Мэй заявила, что намерена уйти в отставку, как только страна выйдет из состава Евросоюза. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit. Брюссель ранее предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября. Глава британского правительства затем инициировала переговоры с оппозиционной Лейбористской партией, чтобы попытаться заполучить поддержку ее депутатов в Палате общин и провести согласованную сделку через парламент.

NEWSru.com