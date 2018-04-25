Тереза Мэй отказывается идти на компромисс с ЕС в вопросах Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не пойдет на компромисс с ЕС в вопросах выхода из союза в ущерб британским интересам, сообщает «Интерфакс» .

«Меня не заставят пойти на компромиссы по соглашению в Чекерсе, которые не отвечают нашим национальным интересам», — говорится в статье, написанной премьером для газеты The Sunday Teleraph.

Она отметила в статье, что «предстоящие месяцы станут критическими для определения будущего страны».

При этом премьер подчеркнула, что не пойдет на проведение в стране второго референдума по вопросам членства страны в ЕС. «Задавать один и тот же вопрос снова и снова будет жутким предательством по отношению к нашей демократии», — полагает глава британского кабинета министров.

Премьер отметила, что в Лондоне готовятся к возможному выходу без соглашения. «По некоторым вопросам будут серьезные трудности и для Британии, и для ЕС», — подчеркнула премьер.

В июле в пригороде Лондона Чекерсе министры кабинета выработали соглашение, в котором определены условия выхода страны из ЕС . Выход Великобритании должен состояться в марте 2019 года, условия должны быть согласованы на переговорах с Евросоюзом.

План, согласованный в Чекерсе, предполагает, что Британия будет следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией, а в обмен должна будет получить право на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке.

Евроскептики выступают за «жесткий» Brexit — выход Британии из Европейского единого рынка, Таможенного союза ЕС и прекращение распространения юрисдикции Суда Европейского союза в Британии.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года, до этой даты Лондону и Брюсселю предстоит заключить соглашение об условиях выхода из блока.

NEWSru.com