Termicom обещает Шяуляйским властям 10 млн. евро инвестиций

Литовская компания Termicom, обащает в Шяуляйском аэропорту миллионные инвестиции за счет средств эстонского акционера Completec, хотя сама, согласно данным финансовых отчетов, подобными средствами не располагает.

Представители Temicom утверждают, что сначала в аэропорт планируется инвестировать около 10 млн. евро, включая помощь Евросоюза. По словам главы компании Повиласа Падайги, в аэропорту планируется ремонтировать и обслуживать гражданские суда.

Termicom принадлежит группе компаний эстонской Completec. По словам П. Падайги, группа занимается коммерческой деятельностью в сфере авиации – обслуживанием самолетов, их арендой, обслуживанием рейсов, обучением персонала.

По данным эстонского регистра, в группу Completec также входит литовская чартерная компания GetJet Airlines и компания поставок фотоэлектронных датчиков и усилителей, железнодорожного оборудования NRG-MC. Действующая с 2011 года Completec приобрела все три компании в Литве в 2016 году.

Уставной капитал Completec составляет всего 2,5 тыс. евров, консолидированные активы группы в конце 2016 года достигали 5,304 млн. евро. Консолидированная выручка в прошлом году выросла в 70 раз до 10 млн. евро, а чистая консолидированная прибыль составила 1,987 млн. евро (в 2015 году – убытки в размере 8,3 тыс. евро).

Финальным акционером группы Completec и ее руководителем является гражданин Литвы Дмитрий Челядин. Он сообщил BNS, что группа финансово способна инвестироваться средства и не намерена воспользоваться займом. Однако он не мог конкретно объяснить, каким именно способом Completec, распогалающая имуществом на 5 млн. евро, сможет выделить 10 млн. евро на инвестиции.

Директор администрации Шяуляйского городского самоуправления Антанас Бартулис отметил, что Termicom обязалась предоставить всю технологическую информацию по реализации бизнес-плана инвестиций. Мэрия надеется получить всю информацию до 4 декабря, а договор об инвестициях подписать до конца этого года.

А. Бартулис подтвердил, что мэрия берется оборудовать парковку, реконструировать систему мелиорации, отремонтировать перрон. Инвестиции самоуправления составят около 5 млн. евро, из них 2 млн. евро – в следующем году, а 3 млн. евро – в 2019 году. Если средств не хватит, то не исключается возможность займа.

BNS

Метки: Литва