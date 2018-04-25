Терминал будем содержать сообща

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Правительство обсудит меры, которые в будущем помогут снизить цены на газ и электричество. Об этом сообщил премьер-министр Саулюс Сквярнялис. На этой неделе этот вопрос будет обсуждаться на заседании кабинета министров.

22 ноября в интервью на Žinių radijаs Сквярнялис сказал, что с нового года цена на электричество в Литве будет самой большой за последние 5 лет — оно подорожает на 15%, а природный газ — на 15-20%, однако это еще не окончательные данные — правительство обсудит, что можно сделать для снижения цен.

По словам Сквярнялиса, рост цен на электричество вызван не зависящими от правительства факторами, в основном — ценами на сырье на международном рынке. «Мы попытаемся отвоевать несколько процентов, поэтому пока это не окончательные данные. Существует много методов воздействия, связанных с нашими стратегическими энергетическими проектами, с определенным регулированием, возможностью распределения на несколько лет, будем искать возможности», — сказал премьер.

Газ для бытовых потребителей с 1 января 2019 года подорожает сразу минимум на 15−20% из-за того, что компонент по содержанию СПГ-терминала в Клайпеде возрастет до 618,94 евро за мегаватт-час — это сразу на 31,7% выше, чем было. Такое решение официально приняла Государственная комиссия по контролю за ценами и энергетикой.

В комиссии отметили, что при установке нового тарифа учитывали и снижение потребления газа в Литве. В измененный компонент входит стоимость содержания СПГ-терминала, включая сумму аренды у Норвегии, расходы на эксплуатацию и содержание инфраструктуры.

В компонент не входит сама цена на газ, который закупается у Statoil.

Информация «ЛК», BNS