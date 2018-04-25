Тернистый путь к социальной справедливости

В Сейме рассматривается проект закона о налоговой и пенсионной реформе. Согласно проекту увеличения заработной платы планируется достигнуть через переформатирование налоговой системы. Налоги, которые платят работники и работодатели, планируется объединить на стороне работника.

Предполагается, что работник на расчетном листке будет видеть чуть ли не всю стоимость рабочего места — зарплата «на бумаге» вырастет на 30,5%. Из новой зарплаты будет вычитаться тариф подоходного налога в размере 21% (сейчас — 15%) и общий тариф социального страхования в размере 18,5% (сейчас — 9% для работника и 31,18% для работодателя). Это означает, что после реформы человек, который зарабатывает минимум, или 400 евро «на бумаге», на руки будет получать 393 евро вместо нынешних 361 евро — на 32 евро больше при нынешнем не облагаемом налогом минимуме. Взнос социального страхования работодателя сократится до 1,24% – он охватит страхование от несчастных случаев, от безработицы и от профзаболеваний, а также взносы в гарантийный фонд и фонд долгосрочных выплат.

Как говорится в проекте закона, пенсионная система также в корне изменится. Базовая пенсия будет перенесена из «Содры» в госбюджет, изменится порядок накопления дополнительной пенсии, откажутся от уменьшения 2-процентного тарифа «Содры».

Предполагается, что намечаемые налоговая и пенсионная реформы затронут большинство населения Литвы. Как отразятся принимаемые решения на благосостоянии жителей Литвы? На этот и другие вопросы отвечает известный экономист, сигнатор Акта независимости Литвы, заместитель председателя Комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам, габилитированный доктор экономических наук Кястутис Главяцкас.

— Будет ли способствовать обсуждаемая реформа уменьшению социального неравенства, сокращению нищеты?

— Прежде всего, нужно принять эти законы. Правительство подготовило, на мой взгляд, неплохой пакет реформ, но не хватает политической воли для его принятия.

Стоит отметить, что, несмотря на отдельные проблемы, в целом экономика Литвы растет, в прошлом году на 3,8 проц., в этом — может быть, тенденции роста несколько уменьшатся, но позитивная динамика сохраняется. Особые надежды я связываю с молодежью, ее инициативностью, современными знаниями. Сегодня мы являемся свидетелями того, как успешно литовская молодежь развивает цифровую экономику, создает современные предприятия.

Улучшается и пенсионное обеспечение, пенсии повышаются. Вспомните, как десять лет тому назад пенсии резко снизились. Правда, повышение не эквивалентно инфляции. Предполагаемое в обсуждаемой реформе соединение государственного и «содровского» фондов повысит пенсии в среднем на 20-30 евро. Больше пока увеличить пенсии мы не имеем возможности, так как экономика не способна выдержать более высокий пенсионный бюджет.

Кроме того, в Литве довольно сложная демографическая ситуация. Почти миллион преимущественно молодых людей эмигрировал из Литвы. Осталось более старшее поколение, не столь активное на рынке труда, не обладающее современными профессиональными знаниями, навыками.

— Насколько, на ваш взгляд, рационально объединение налогов на стороне работника? Не является ли такой шаг лишь перекладыванием средств из одного карман в другой?

— В принципе, можно и так охарактеризовать эту реформу. Я бы предложил несколько иной вариант реформы. Но правительством представлен именно этот вариант. С ним были согласны многие эксперты, в том числе и из международных организаций. Принцип заключается в том, чтобы показать работающему, сколько он платит налогов и какие. Но, в конечном итоге, работающего интересует количество денег, которые остаются у него в кармане, а не какие-то промежуточные расчеты, отчеты.

— Мы вновь возвращаемся к дискуссиям по вопросам налогообложения недвижимости, квартир, автомобилей. Каким вам видится путь решения этой проблемы?

— Существующий налог на дорогое жилье касается в основном обеспеченных жителей. Предлагаемый вариант налогообложения второго жилья создаст определенную проблему. К примеру, если одинокие люди, имеющие собственное жилье, создают семью, то, естественно, что у этой семьи остается второе жилье. Кроме того, некоторые пенсионеры копили средства, чтобы приобрести небольшое жилье для сдачи в аренду, и таким образом получить хотя бы небольшой дополнительный доход к нищенской пенсии. Ведь они работали, платили налоги, и вновь заставить их платить налоги было бы социально несправедливо. На мой взгляд, целесообразно было бы ввести прямой налог на недвижимость. Недвижимость до определенной стоимости обложить общим налогом, а сверх этой суммы вводить прогрессивный налог.

Во всем мире принято так, что богатый должен делиться своими доходами во избежание смуты «внизу». У нас сегодня отдельные сверхбогатые люди живут в жилье стоимостью в 5- 6 млн, при этом платят относительно небольшие налоги за это жилье.

Думаю, не избежать и экологического налога на автомобили.

— Но ведь опять пострадают наименее обеспеченные, у которых старые автомобили и они им нужны для самых неотложных дел…

— Экологические требования предъявляют все страны. К примеру, в Китае машину старше 15 лет уже нельзя эксплуатировать. А в Сингапуре, например, затраты на приобретение номера на автомобиль приближаются к стоимости автомобиля. Во всем мире устанавливают ограничения, заботясь об экологии. В Литве слишком большой автомобильный парк, причем состоящий в основном из подержанных машин.

Ведь, по сути, приобретение автомобиля – это деньги, выкинутые на ветер. К примеру, в Литве более 1 млн 300 тыс. авто. Допустим, средняя стоимость автомобиля 6 тысяч евро. Значит, затраты на приобретение автомобилей составляют почти 8 млрд евро. Если бы эти деньги были вложены в бизнес, предпринимательство – это дало бы огромный эффект для всей страны, а сейчас это лишь поездки только одного человека. Обязательно должны быть предприняты меры для улучшения экологической ситуации, если мы хотим сохранить свою уникальную природу, климат. Принятие решений по этому вопросу – лишь вопрос времени.

— Вы – длительное время работаете в законодательной власти. У большинства наших читателей, судя по их письмам, создается впечатление, что зачастую решения принимаются в угоду крупному бизнесу, забывая об интересах рядовых жителей…

— Я в Сейме уже 28-й год, мне известна кухня законодательной власти. Как правило, крупные корпорации влиятельны, имеют большие лоббистские возможности, порой даже агрессивно защищают свои интересы. Кроме того, надо учитывать, что Литва должна придерживаться общеевропейских правил.

Претензий всегда много. Но ситуация в целом улучшается. Все-таки хотел бы отметить, что, несмотря на имеющиеся проблемы, Литва за годы независимости достигла внушительных результатов, стремительно приближается к среднеевропейскому уровню. Приведу для сравнения такие цифры: величина национального продукта на душу населения в Литве составляет 18 тыс. евро, в России – 8 тыс. евро, на Украине – 3 тыс. евро, в Молдове – 2 тыс. евро.

— После 2020 года уменьшатся поступления из европейского бюджета. Какие последствия для экономики Литвы, для благосостояния жителей?

— Не думаю, что это каким-то роковым образом отразится на нашей жизни. Лишь придется самим проявить больше инициативности. Вспомните, как мы жили до вступления в ЕС, до 2004 года.

— Как отразилось на экономике Литвы введение евро? Мы видим опыт соседних стран, той же Польши, где сохранили национальную валюту и цены сегодня ниже…

— Евро введено, и сегодня, наверное, не рационально дискутировать об уже свершившихся фактах. Хотя я лично предлагал отложить введение евро на более поздний срок. Многие приводят в пример Польшу, дескать, дешевле продукты питания. Но это не значит, что общее экономическое развитие у них лучше. У нас больше недвижимости, автомобилей у населения.

— Как вы оцениваете решения правительства Андрюса Кубилюса, когда во время кризиса деньги занимались у коммерческих банков под проценты более высокие, чем у Международного валютного фонда?

— В то время я считал, что лучше все-таки занимать у МВФ, но было принято другое решение. От ошибок не застраховано ни одно правительство. Считаю, что все-таки не стоит копаться в прошлом.

— Вы стояли у истоков либерального движения. Сохраняете ли вы по-прежнему приверженность либеральным идеям?

— Идеи либерализма: экономическая, социальная, политическая, культурная свободы, уменьшение влияния государства. Экономический или классический либерализм выступает за индивидуальные права на собственность и свободу контракта. Только экономическая свобода обмена, торговли и конкуренции создает предпосылки для эффективного пути развития государства и в конечном итоге — для повышения благосостояния ее граждан.

— Как случилось, что именно партия Движение либералов Литвы оказалась столь подвержена политической коррупции?

— Очевидно, что партия оказалась слабым звеном. Роковую ошибку совершил прежний руководитель партии Элигиюс Масюлис. С этого начались проблемы.

— Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА