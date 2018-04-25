Терракт в Кабуле: смертник убил 20 человек и 70 ранил

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В столице Афганистана совершен очередной громкий теракт с участием смертника. В результате двух взрывов погибли десятки людей. Среди жертв оказались сотрудники съемочной группы телеканала Tolo News.

Первый взрыв прогремел в спортивном клубе, расположенном в квартале Кала-е-Назир района Дашт-е-Барчи на западе Кабула — во время соревнований в зал проник смертник и привел в действие взрывное устройство. Вскоре рядом со зданием в толпе полицейских и журналистов был взорван заминированный автомобиль. Жертвами двух взрывов стали более 20 человек, в том числе корреспондент телеканала Tolo News Самим Фарамарз и оператор этого телеканала Рамез Ахмади, более 70 человек получили ранения.

За последние 16 лет в Афганистане произошло около 1200 террористических атак смертников. Эти атаки совершаются в основном мужчинами или подростками, но в некоторых случаях и женщинами. Возраст этих «живых бомб» — от 14 до 55 лет.

Кто именно взорвал себя в Кабуле, пока неизвестно. Но громкий теракт произошел буквально через сутки после смерти основателя террористической группировки «Сеть Хаккани», который первым в Афганистане стал заниматься профессиональной подготовкой боевиков-смертников и организовал транснациональный рынок смертников.

Настораживает также тот факт, что теракты в Кабуле произошли сразу после ареста в провинции Кабул 11 членов террористической группировки «Сеть Хаккани» в ходе операции спецслужб, которую освещал телеканал Tolo news, журналисты которого погибли в результату нынешнего теракта.

«Сеть Хаккани» Джелалуддина Хаккани — «дедушки афганских смертников» и друга бен Ладена — де-факто существует еще с 1980-х годов, с первых дней сопротивления советской армии в Афганистане. Однако свое имя группировка получила с 2001 года, когда начала аналогичное сопротивление уже силам НАТО.

В 2012 году ООН внесла «Сеть Хаккани» в список международных террористических организаций. На тот момент «Сеть Хаккани» поддерживала связи с террористической организацией «Аль-Каида»*, «Исламским движением Узбекистана»*, «Талибаном»* и пакистанскими группировками «Лашкар-и-Джангви» и «Джайш-и-Мохаммад».

Именно группировка Хаккани первой в Афганистане стала заниматься подготовкой боевиков-смертников. Афганские силовики утверждают, что военная практика самоподрывов пришла из Ирака через Пакистан, где ее взяли на вооружение радикальные фундаменталистские группировки. Учитывая, что «Сеть Хаккани», кроме Афганистана, действует в приграничных западных районах Пакистана, то пакистанский опыт был быстро взят на вооружение.

После появления в Афганистане войск НАТО подрывы смертников стали для Афганистана обычной практикой. Самоподрывы проводились против иностранных военнослужащих и против афганских полевых командиров, присоединившихся к силам НАТО.

«Услуги смертников» группировка Хаккани предоставляет все желающим — за каждого смертника-подростка эта организация получает минимум 40 тысяч долларов, отдавая из них 10 тысяч в виде пожертвований семье погибшего подростка.

Ответственность за нынешний теракт в Кабуле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*, сообщает ТАСС.

NEWSru.com