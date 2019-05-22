Территория суицидов

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Самые неблагополучные в этом отношении страны Европейского союза — Литва и Латвия: обе входят в топ-3 государств по числу убийств и случаев суицида на 100 тыс. чел. В Южной Европе, напротив, значительно спокойнее. К такому выводу, оценив статистические данные за 2015 и 2016 годы, пришли журналисты платформы VoxEurop, сообщает rus.lsm.lv.

В 2016-м (последний год, за который доступны данные по всем странам Сообщества) в ЕС совершено 5,2 тыс. убийств — на 3,3% меньше, чем годом ранее. Как указывают авторы, свой отпечаток наложили террористические атаки. Но больше всего убийств (в расчете на 100 тыс. человек) происходит в странах Балтии.

Латвия оказалась лидером (5,64 случая на 100 тыс. чел), Литва — на втором месте (4,92), Эстония — на третьем (2,51). При этом результат, например, в США в 2016 году — 5,5, в России — 10,8.

В 13 странах отмечен показатель менее 1 убийства на 100 тыс. чел. Безопаснее всего в ЕС — в Словении (0,48), от нее почти не отстали Австрия, Чехия, Нидерланды, Испания, Португалия, Италия и Польша. Согласно доступным данным, число покушений на убийство в 2008-2016 годы осталось стабильным.

Последние доступные данные о самоубийствах по всем странам ЕС — за 2015-й. В ЕС за этот год умерли 4,9 млн человек, из них 56 тыс. (1,2%) свели счеты с жизнью. Каждый восьмой (77%) — мужчина, почти половина (48%) — в возрасте 40-65 лет. В тройке лидеров — Литва (30,28 случаев на 100 тыс. чел), Словения (20,72) и Латвия (19,34).

Высока доля суицидов также в Эстонии и Бельгии, тогда как жители Южной Европы реже совершают самоубийства — меньше всего этот показатель на Кипре (4,45). Средний результат по ЕС — 11,23 случая на 100 тыс. чел.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ