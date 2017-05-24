Террор не победит свободных людей

Руководители Литвы во вторник осудили теракт в английском городе Манчестер, где при взрыве во время концерта погибли 22 человека. Соболезнования выразили президент Даля Грибаускайте, премьер Саулюс Сквярнялис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс и председатель Сейма Викторас Пранцкетис.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис считает, что эта атака указывает на необходимость повышать внутреннюю безопасность.

«Предвидеть такие выпады нельзя, но мы можем только повышать внутреннюю безопасность – альтернативы нет. Одно ясно – террор никогда не победит свободных людей», – сказал премьер.

По его словам, теракт совершен против символа Запада – радующихся жизни молодых людей, у которых все еще было впереди, цинично и целенаправленно метили в самую молодую аудиторию – молодежь, пришедшую на концерт.

Президент Даля Грибаускайте выразила соболезнования королеве Елизавете II. Глава государства осудила жестокое и ничем не оправданное, не выбирающее жертвы насилие и выразила твердую солидарность Литвы с жителями Соединенного Королевства.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что Литва будет продолжать сотрудничество с Великобританией и международным сообществом в борьбе с терроризмом.

Такую позицию министр сформулировал, выражая соболезнования главе внешнеполитического ведомства Великобритании Борису Джонсону в связи с терактом в Манчестере.

«Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования жителям и правительству Соединенного Королевства. Мы будем активно продолжать сотрудничество с Соединенным Королевством и международным сообществом в борьбе с терроризмом. Стойкости всем пострадавшим от этого ужасного выпада», – пишет в письме Л. Линкявичюс.

Взрыв произошел 22 мая в 22.35 по местному времени сразу после концерта звезды поп-музыки из США Арианы Гранде. Английская правоохрана называет произошедшее террористической атакой.

Инф. «ЛК»

Метки: N21 (1161) 25 мая, Саулюс Сквярнялис, террор