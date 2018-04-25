TGW Logistics Group открыла в Каунасе центр инженерных услуг

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Австрийская компания систем автоматизации логистики TGW Logistics Group в четверг открыла в Каунасе центр инженерных услуг своего североевропейского подразделения TGW Limited.

Ожидается, что в ближайшие годы в каунасском бюро будет работать около 100 человек. Предприятие ищет высококвалифицированных специалистов информационных технологий и инженеров, сообщило агентство по стимулированию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литые»).

«Первоначальной целью этого центра было способствовать проектам компании в Северной Европе, однако теперь мы видим еще больший потенциал этого центра и новые возможности способствовать проектам по всей Европе, в Северной Америке и Китае», — сказал для пресс-релиза гендиректор TGW Northern Europe Энди Смит.

По словам главы Investuok Lietuvoje Мантаса Катинаса, стремительное развитие TGW Logistics Group в Литве свидетельствует о росте инженерного и ИТ-потенциала страны.

В группе TGW Logistics Group работает более 3,2 тыс. человек, она действует в 20 странах, ее годовой оборот составляет 620 млн евро.

BNS