The Daily Beast рассказал о темнокожих блогерах, нанятых Кремлем для дискредитации Клинтон

В истории с предполагаемыми попытками России повлиять на американскую политику через социальные сети появляются все новые детали. Журналисты обнаружили видеоблогеров, якобы поддерживавшихся Кремлем и пытавшихся через свой канал дискредитировать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, выступавшую в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии на выборах в ноябре 2016 года.

В статье The Daily Beast под заголовком “Россия наняла ютуберов, чтобы заклеймить “расистскую с*ку” Хиллари Клинтон при помощи рэп-битов” рассказывается о том, как мечтающие стать звездами YouTube убежденные сторонники действующего президента США Дональда Трампа темнокожие видеоблогеры Williams & Kalvin “работали на Кремль”. Их страница на видеохостинге сообщает, что “Клинтоны являются серийными убийцами, которые собираются изнасиловать всю нацию”. При этом Трамп не может быть расистом, потому что он “бизнесмен”. Предвыборная кампания Клинтон “финансировалась мусульманами”, также сообщают авторы канала.

Как пишет The Daily Beast, по мнению исследователей социальных сетей, Уильямс и Кальвин Джонсон являются частью широкой российской компании по вмешательству в американскую политику. Через Facebook, Twitter, Instagram и YouTube они намеревались предложить “слово правды” для аудитории афроамериканцев. “Мы, черные люди, пребываем в единстве. Мы настаиваем на одном – сказать, что Хиллари Клинтон не наш кандидат”, – говорит один из авторов канала в ролике от ноября 2016 года, предупреждая, что “Клинтон собирается поддерживать мусульман” и “мы не поддерживаем ее”.

В августе этого года страница Уильямса и Кальвина была удалена из Facebook, поскольку ее идентифицировали как поддерживаемый Россией пропагандистский аккаунт, рассказали изданию несколько источников, знакомых с этой учетной записью и причинами ее удаления. Тогда же был заблокирован их микроблог в Twitter.

Канал Уильямса и Кальвина на YouTube действует до сих пор. По утверждению ТАСС, у страницы на данный момент около 290 подписчиков, видеозаписи в среднем насчитывают от 5 до 60 просмотров. Количество просмотров у большинства прошлогодних роликов, в том числе касающихся Клинтон, не превышает 20, заверяет агентство.

По данным The Daily Beast, ролики Уильямся и Кальвина, особенно опубликованные в октябре прошлого года, часто содержат “лихорадочные, поглощающие теории о Хиллира Клинтон и в некоторых случаях напрямую продвигают Дональда Трампа”. В одном из октябрьских видео Клитон называют “старой расистской сукой”. “Она гребаная расистка. И эта женщина – ведьма”, – говорит герой ролика под приглушенный рэп-бит, в то время как на экране показывают Клинтон в наряде волшебника из Страны Оз. Запись на видео восхваляют основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за публикацию писем с взломанных электронных ящиков Демократической партии. “Эта женщина, она больная на голову”, – резюмирует видеоблогер.

В ролике, выпущенном в августе 2016 года, напрямую звучит призыв проголосовать за Трампа. “Это время перемен. Вот почему я говорю, что пусть наш голос будет за Трампа. Потому что этот человек – бизнесмен. Он не политик. Мы можем иметь с ним дело, – говорит Уильямс. – Потому что я не считаю его расистом. Потому что ни один бизнесмен не может быть расистом, потому что, когда вы расист, ваш бизнес идет вниз”. Также на записи говорится, что наследие предыдущего президента Барака Обамы – это “жестокость полиции, несправедливость [и] отсутствие образования для наших детей”.

Издание подчеркивает, что ролики Уильямса и Кальвина собирали не только сотни просмотров на YouTube. На странице в Facebook до блокировки у них было 48 тысяч подписчиков.

В Twitter и Facebook публикацию The Daily Beast комментировать не стали. С самими видеоблогерами изданию связаться не удалось. В Google, которому принадлежит YouTube, ограничились формальным ответом. “Все видео, загруженные на YouTube, должны соответствовать нашим правилам сообщества, и мы регулярно удаляем видео, отмеченные нашим сообществом как нарушающие эту политику. Мы также прекращаем действие аккаунтов, которые неоднократно нарушают наши рекомендации или пользовательское соглашение”, – сказала представитель компании Андреа Фавиль.

Как отмечает The Daily Beast, открытие реальных людей, работавших на Кремль, “углубляет и осложняет картину того, как распространялась российская пропаганда, влияние которой один только Facebook на прошлой неделе оценил в 10 миллионов пользователей в Соединенных Штатах”.

На минувшей неделе телеканал CNN, который Трамп считает источников фейковых новостей, сообщил, что к влиянию на американскую политику через соцсети оказалась причастно российское Агентство интернет-исследований, более известное как “фабрика троллей” “путинского повара” Евгения Пригожина. Канал сообщил, что именно эта организация через страницу в Facebook “Сердце Техаса” инспирировала антиисламскую кампанию в Техасе, а также митинг 21 мая 2016 года “Остановить исламизацию Техаса” в Хьюстоне.

Как утверждал источник CNN, целью российской кампании было “формирование антимусульманских настроений в США”. “Сердце Техаса” вошло в число 470 аккаунтов, которые компания Facebook передала конгрессу для расследования российского вмешательства в предвыборную кампанию президента США в 2016 году.

Ранее Facebook признал, что с фейковых аккаунтов из России было закуплено около 3 тыс. рекламных сообщений с политическим контентом. В Кремле заявили, что не имеют никакого отношения к массовому приобретению платной политической рекламы.

NEWSru.com

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