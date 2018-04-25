The Guardian сообщила о российской шпионке, работавшей в посольстве США в Москве. В Вашингтоне это опровергают

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Очередной шпионский скандал попыталась раздуть британская газета The Guardian . Накануне издание сообщило, что в посольстве США в Москве на протяжении более 10 лет работала возможная русская шпионка.

Газета ссылалась на данные, якобы полученные спецслужбами США. Согласно этой информации, россиянка была нанята для работы в офисе Секретной службы США при посольстве этой страны в Москве. Секретная служба США (United States Secret Service) — это федеральное агентство, подведомственное американскому министерству внутренней безопасности.

Как утверждает издание, работница посольства проработала в нем более 10 лет. При этом она имела «неограниченный доступ к секретным данным», включая корпоративную сеть и электронную почту ведомства. Это, в свою очередь, давало ей возможность ознакомиться с такими конфиденциальными документами, как рабочий график президента и вице-президента США.

Ссылаясь на свои источники, The Guardian сообщает, что данная сотрудница попала в поле зрения спецслужб в результате рутинной внутренней проверки пару лет назад. Ее уличили в регулярных неофициальных встречах с сотрудниками ФСБ РФ.

Она была заподозрена в шпионаже, но скандал, грозивший нанести ущерб репутации дипмиссии, решили замять. Вместо этого, женщина была по-тихому уволена летом 2017 года. Газета утверждает, что ей известно имя россиянки, но она отказывается общаться с журналистами.

Источник издания заявил, что, уволив россиянку, секретная служба попыталась скрыть допущенное нарушение. По его словам, деятельностью сотрудницы дипмиссии был нанесен ущерб. Однако его истинные масштабы может определить «только интенсивное расследование внешним источником».

Между тем, «высшее руководство Секретной службы не проводило никаких внутренних расследований для его оценки». Также, по словам источника, не было предпринято никаких мер с целью исключения возможности вербовки этой сотрудницей других сотрудников службы.

Издание также отмечает, что в ответе на запрос The Guardian Секретная служба США попыталась преуменьшить значение роли уличенной в шпионаже сотрудницы. Так, представители ведомства заявили, что «осознают, что все иностранные граждане», которых они нанимают на работу, «могут подвергаться влиянию со стороны иностранной разведки». Однако именно поэтому обязанности этих сотрудников «ограничены переводами, помощью в культурных вопросах и административной поддержкой».

При этом сами спецслужбы информацию издания оперативно опровергли. Они заявили, что уволенная сотрудница не имела доступа к секретным данным, а оказание помощи посольству в налаживании взаимодействия с российскими властями, в том числе с ФСБ, МВД и ФСО, входило в круг ее прямых обязанностей.

Утверждения The Guardian о том, что Секретная служба якобы не реагировала на предупреждения Госдепартамента США насчет подозрительной сотрудницы, и о том, что после скандала ведомство отказалось проводить расследование, чтобы скрыть возможную утечку, в службе назвали не соответствующей действительности.

«До того, как The Guardian опубликовала статью, Секретная служба предоставила редакции официальное заявление, а также информацию, опровергающую необоснованные данные», — сообщила пресс-служба ведомства. Секретная служба также назвала статью британской газеты безответственной и неточной.

Статья Guardian вышла на сайте издания вечером в четверг, 2 августа. В печатной версии газеты, которая вышла утром в пятницу, 3 августа, статьи уже не было, отмечает Русская служба BBC .

NEWSru.com