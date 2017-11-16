The New York Times объяснила ситуацию с картой с Крымом как спорной территорией

В The New York Times дали комментарии по поводу использованной в материале газеты карты с Крымом, помеченным как спорная территория в составе России. Представитель NYT Дэниэл Роадес сообщил РИА “Новости”, что издание придерживается “последовательной политики” при изображении на карте спорных территорий и обозначение Крыма в качестве таковой не означает принятие позиции России по статусу полуострова.

Ранее NYT в своей статье на карте пометила Крым как “спорную территорию”, заштриховав его одним цветом с Россией. Граница полуострова с Украиной была помечена пунктиром. Фрагмент карты использовался в опубликованном 11 ноября материале Нила Макфаркуара и Ивана Нечепуренко “В путинском мосту в Крым будет больше символизма, чем движения по нему”, посвященном строительству моста через Керченский пролив.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с появлением статьи и сообщило о намерении обратиться в редакцию газеты с просьбой об исправлении публикации.

Представитель газеты сообщил РИА “Новости”, что The New York Times “придерживается последовательного подхода к изображению территории, которые являются спорными”, поскольку это всегда являлось “чувствительным вопросом”. “Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму”, – отметили в NYT.

“Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь”, – добавил представитель газеты.

Ранее в NYT заявили, что использованная в статье карта с Крымом останется неизменной, несмотря на критику со стороны МИД Украины.

NEWSru.com

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