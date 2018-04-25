The Sun: в отравлении Скрипалей подозреваются два человека

Британская полиция считает, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день после инцидента. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники в Скотланд-Ярде.

По словам собеседников издания, полиция расценивает результаты расследования как «огромный прорыв». Как говорится в статье, по версии следствия подозреваемые, имена которых не называются, в настоящее время находятся в России.

По данным The Sun, полиция Лондона поставила себе целью добиться уголовного наказания для предполагаемых исполнителей отравления, хотя и понимает, что сделать это будет непросто. «Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает задачу намного более сложной», — приводит издание слова неназванного источника.

В Скотланд-Ярде ТАСС заявили, что не намерены комментировать публикацию, так как речь идет о продолжающемся расследовании.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позже Лондон выступил с утверждением о том, что вещество «Новичок» разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения.

До окончания расследования власти Британии выслали из страны 23 российских дипломата и заявили о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Между тем отец и дочь после прохождения курса лечения были выписаны из госпиталя в Солсбери — первой врачи отпустили Юлию Скрипаль. В настоящее время Скрипали находятся в неустановленном месте на территории Великобритании под контролем властей страны.

NEWSru.com